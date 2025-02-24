Генштаб підтвердив ураження по Рязанському НПЗ та нафтобазі в тульській області рф

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження по Рязанському НПЗ у рязанській області та нафтобази у районі ФДКУ комбінат "8 марта" у тульській області рф, пише УНН.

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 24 лютого 2025 року завдали ураження по Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області, що задіяний у забезпеченні окупаційної армії рф. Відомо про щонайменше 5 вибухів в районі цілі. Попередньо, виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6 - повідомили у Генштабі у соцмережах.

Результати ураження, як вказано, уточнюються.

Окрім того, вчора, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України уразили нафтобазу - зафіксовано пожежу в районі ФДКУ комбінат "8 марта" у Тульській області рф - вказали у Генштабі.

"Бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватиме. Далі буде… Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

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