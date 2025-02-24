Українські дрони атакували НПЗ у російській рязані: що відомо

Українські дрони в ніч на 24 лютого атакували нафтопереробний завод у російській рязані. Попередньо, на підприємстві спалахнула пожежа. Про це інформує УНН із посиланням на російські ЗМІ.

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Як повідомили місцеві жителі, вони чули кілька ударів у районі заводу, а згодом спостерігали вогонь. При цьому працювала система ППО.

"Попередньо, в районі нафтопереробного заводу почалася пожежа. Проте офіційної інформації поки що немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Днями дрони СБУ знеструмили та зупинили роботу нафтоперекачувальної станції "Нововєлічковская" у краснодарському краї рф. Удар прийшовся на електропідстанцію 110/35/10 кВ, яка живить станцію. Виникла пожежа, через що відбулося повне знеструмлення та аварійна зупинка процесу перекачування нафти.

Після атаки дронів повідомляють про призупинку роботи російського Сизранського НПЗ