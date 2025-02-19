Після атаки дронів повідомляють про призупинку роботи російського Сизранського НПЗ

Сизранський НПЗ у самарській області рф тимчасово призупинив роботу після атаки БПЛА, з посиланням на джерела повідомляє телеграм-канал ASTRA, пише УНН.

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"Унаслідок нічної атаки БПЛА по Сизранському нафтопереробному заводу пошкоджено установку первинної переробки нафти", - повідомляють джерела ASTRA.

Безпілотник, як зазначено, "впав на установку АВТ-6, після чого сталася пожежа на площі 30 кв. м".

"Підприємство тимчасово призупинило роботу", - ідеться в повідомленні.

Глава самарської області в'ячеслав федорищев заявив, що наслідки атаки вже ліквідовано, а "великих пошкоджень" на НПЗ немає. Обійшлося без постраждалих.

Судячи з кадрів, опублікованих місцевими жителями, НПЗ досі горить, зазначає ASTRA.

"Сизранський НПЗ уже не працює після атаки", - прокоментував керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в Telegram.

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