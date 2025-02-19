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05:23 • 12756 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122339 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182502 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146930 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138516 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117193 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107875 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102985 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141678 перегляди

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Після атаки дронів повідомляють про призупинку роботи російського Сизранського НПЗ

Після атаки дронів повідомляють про призупинку роботи російського Сизранського НПЗ

Київ • УНН

 • 71790 перегляди

На Сизранському НПЗ у самарській області рф сталася пожежа після атаки дронів. Підприємство, за повідомленнями, тимчасово призупинило роботу, влада заявляє про відсутність серйозних пошкоджень.

Сизранський НПЗ у самарській області рф тимчасово призупинив роботу після атаки БПЛА, з посиланням на джерела повідомляє телеграм-канал ASTRA, пише УНН.

Деталі

"Унаслідок нічної атаки БПЛА по Сизранському нафтопереробному заводу пошкоджено установку первинної переробки нафти", - повідомляють джерела ASTRA.

Безпілотник, як зазначено, "впав на установку АВТ-6, після чого сталася пожежа на площі 30 кв. м".

"Підприємство тимчасово призупинило роботу", - ідеться в повідомленні.

Глава самарської області в'ячеслав федорищев заявив, що наслідки атаки вже ліквідовано, а "великих пошкоджень" на НПЗ немає. Обійшлося без постраждалих.

Судячи з кадрів, опублікованих місцевими жителями, НПЗ досі горить, зазначає ASTRA.

"Сизранський НПЗ уже не працює після атаки", - прокоментував керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в Telegram.

Генштаб підтвердив ураження Ільського НПЗ та нафтоперекачувальних станцій загарбників18.02.2025, 13:28 • 30134 перегляди

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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