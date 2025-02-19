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После атаки дронов сообщают о приостановке работы российского Сызранского НПЗ

После атаки дронов сообщают о приостановке работы российского Сызранского НПЗ

Киев  •  УНН

 • 7130 просмотра

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На Сызранском НПЗ в самарской области рф произошел пожар после атаки дронов. Предприятие, по сообщениям, временно приостановило работу, власти заявляют об отсутствии серьезных повреждений.

Сызранский НПЗ в самарской области рф временно приостановил работу после атаки БПЛА, со ссылкой на источники сообщает телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.

Детали

"В результате ночной атаки БПЛА по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу повреждена установка первичной переработки нефти", - сообщают источники ASTRA.

Беспилотник, как указано, "упал на установку АВТ-6, после чего произошёл пожар на площади 30 кв. м".

"Предприятие временно приостановило работу", - говорится в сообщении.

Глава самарской области вячеслав федорищев заявил, что последствия атаки уже ликвидированы, а "крупных повреждений" на НПЗ нет. Обошлось без пострадавших.

Судя по кадрам, опубликованным местными жителями, НПЗ до сих пор горит, отмечает ASTRA.

"Сызранский НПЗ уже не работает после атаки", - прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Генштаб подтвердил поражение Ильского НПЗ и нефтеперекачивающих станций захватчиков18.02.2025, 13:28 • 27874 просмотра

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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