После атаки дронов сообщают о приостановке работы российского Сызранского НПЗ
Киев • УНН
На Сызранском НПЗ в самарской области рф произошел пожар после атаки дронов. Предприятие, по сообщениям, временно приостановило работу, власти заявляют об отсутствии серьезных повреждений.
Сызранский НПЗ в самарской области рф временно приостановил работу после атаки БПЛА, со ссылкой на источники сообщает телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.
Детали
"В результате ночной атаки БПЛА по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу повреждена установка первичной переработки нефти", - сообщают источники ASTRA.
Беспилотник, как указано, "упал на установку АВТ-6, после чего произошёл пожар на площади 30 кв. м".
"Предприятие временно приостановило работу", - говорится в сообщении.
Глава самарской области вячеслав федорищев заявил, что последствия атаки уже ликвидированы, а "крупных повреждений" на НПЗ нет. Обошлось без пострадавших.
Судя по кадрам, опубликованным местными жителями, НПЗ до сих пор горит, отмечает ASTRA.
"Сызранский НПЗ уже не работает после атаки", - прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram.
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