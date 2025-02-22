Дрони СБУ зупинили роботу нафтоперекачувальної станції "Нововєлічковская" в рф

Дрони СБУ знеструмили та зупинили роботу нафтоперекачувальної станції "Нововєлічковская" у краснодарському краї рф. Про це журналісту УНН повідомили джерела в СБУ.

20 лютого "бавовна" від СБУ зупинила роботу нафтоперекачувальної станції "Нововєлічковская". Ця станція є однією з ключових для транспортування нафти на кубані: через неї йде постачання на Афіпський та Ільский НПЗ, - розповів співрозмовник УНН.

Джерело повідомляє, що удар дронів прийшовся на електропідстанцію 110/35/10 кВ, яка живить НПС. Підстанція запалала, через що відбулося повне знеструмлення та аварійна зупинка процесу перекачування нафти. На даний час росіяни встановлюють суму збитків.

Це вже восьма з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню нафтопереробних та нафтоперекачувальних потужностей рф. Кожна така "бавовна" приносить багатомільйонні збитки рф та ускладнює забезпечення російської армії паливом, - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Доповнення

Джерело в СБУ 17 лютого повідомляло, що дрони СБУ та ССО ЗСУ атакували відразу два важливих підприємства рф, які працюють на ворожий ВПК - Ільський нафтопереробний завод та нафтоперекачувальну станцію "Кропоткінская".