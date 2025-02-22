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15 березня, 19:03 • 119286 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178394 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144386 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136336 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116020 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107236 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102706 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139428 перегляди

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Дрони СБУ зупинили роботу нафтоперекачувальної станції "Нововєлічковская" в рф

Дрони СБУ зупинили роботу нафтоперекачувальної станції "Нововєлічковская" в рф

Київ • УНН

 • 39284 перегляди

Дрони СБУ атакували нафтоперекачувальну станцію "Нововєлічковская" у краснодарському краї. Удар по електропідстанції призвів до повного знеструмлення об'єкта та зупинки перекачування нафти.

Дрони СБУ знеструмили та зупинили роботу нафтоперекачувальної станції "Нововєлічковская" у краснодарському краї рф. Про це журналісту УНН повідомили джерела в СБУ.

20 лютого "бавовна" від СБУ зупинила роботу нафтоперекачувальної станції "Нововєлічковская". Ця станція є однією з ключових для транспортування нафти на кубані: через неї йде постачання на Афіпський та Ільский НПЗ,

- розповів співрозмовник УНН.

Джерело повідомляє, що удар дронів прийшовся на електропідстанцію 110/35/10 кВ, яка живить НПС. Підстанція запалала, через що відбулося повне знеструмлення та аварійна зупинка процесу перекачування нафти. На даний час росіяни встановлюють суму збитків.

Це вже восьма з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню нафтопереробних та нафтоперекачувальних потужностей рф. Кожна така "бавовна" приносить багатомільйонні збитки рф та ускладнює забезпечення російської армії паливом,

- повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Доповнення

Джерело в СБУ 17 лютого повідомляло, що дрони СБУ та ССО ЗСУ атакували відразу два важливих підприємства рф, які працюють на ворожий ВПК - Ільський нафтопереробний завод та нафтоперекачувальну станцію "Кропоткінская".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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