Дроны СБУ остановили работу нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в рф

Дроны СБУ обесточили и остановили работу нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в краснодарском крае рф. Об этом журналисту УНН сообщили источники в СБУ.

20 февраля "хлопок" от СБУ остановил работу нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская". Эта станция является одной из ключевых для транспортировки нефти на Кубани: через нее идет поставка на Афипский и Ильский НПЗ,

Источник сообщает, что удар дронов пришелся на электроподстанцию 110/35/10 кВ, которая питает НПС. Подстанция воспламенилась, из-за чего произошло полное обесточивание и аварийная остановка процесса перекачки нефти. В настоящее время россияне устанавливают сумму ущерба.

Это уже восьмая с начала года успешная спецоперация СБУ по поражению нефтеперерабатывающих и нефтеперекачивающих мощностей рф. Каждый такой "хлопок" приносит многомиллионные убытки рф и затрудняет обеспечение российской армии топливом,