Украинские дроны атаковали НПЗ в российской рязани: что известно

Украинские дроны в ночь на 24 февраля атаковали нефтеперерабатывающий завод в российской рязани. Предварительно, на предприятии вспыхнул пожар. Об этом информирует УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Как сообщили местные жители, они слышали несколько ударов в районе завода, а затем наблюдали огонь. При этом работала система ПВО.

"Предварительно, в районе нефтеперерабатывающего завода начался пожар. Однако официальной информации пока нет", - говорится в сообщении.

Напомним

На днях дроны СБУ обесточили и остановили работу нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в краснодарском крае рф. Удар пришёлся на электроподстанцию 110/35/10 кВ, которая питает станцию. Возник пожар, из-за чего произошло полное обесточивание и аварийная остановка процесса перекачки нефти.

После атаки дронов сообщают о приостановке работы российского Сызранского НПЗ