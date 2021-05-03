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Дуда заверил, что Польша поддерживает Украину относительно членства в ЕС и НАТО - Зеленский

Дуда заверил, что Польша поддерживает Украину относительно членства в ЕС и НАТО - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 17972 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что польский коллега Анджей Дуда еще раз заверил, что Польша поддерживает Украину относительно членства в Европейском Союзе и НАТО. Об этом Зеленский заявил во время выступления в Варшаве по итогам встречи двух лидеров, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Я также хочу поблагодарить за то, что господин президент (президент Польши Анджей Дуда - ред.) на нашей встрече еще раз заверил Украину действительно в поддержке, в адвокации нашей страны относительно членства в Европейском Союзе и Альянсе (НАТО - ред.). Для нас это также очень важный сигнал, и я благодарен за то, что всегда Польша во главе с президентом Дудой защищает наш суверенитет и нашу территориальную целостность и не признает законной аннексию украинского полуострова РФ", - сказал Зеленский.

Что было ранее

Зеленский сегодня провел встречу с Дудой. Это он сделал в рамках рабочего визита в Польшу, в которой сегодня национальный праздник - День Конституции страны.

Также сегодня, 3 мая, президенты Польши - Анджей Дуда, Литвы - Гитанас Науседа, Эстонии - Керсти Кальюлайд, Латвии - Эгилс Левитс и Украины - Владимир Зеленский приняли в Варшаве совместную декларацию по случаю 230-й годовщины принятия Конституции Польши 3 мая.

Дополнение

Ранее министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Польша неизменно и прочно поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность. По его словам, Польша поддерживает курс Украины на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.

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