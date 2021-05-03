Дуда запевнив, що Польща підтримує Україну щодо членства в ЄС та НАТО - Зеленський

Цитата:

"Я також хочу подякувати за те, що пан президент (президент Польщі Анджей Дуда - ред.) на нашій зустрічі ще раз запевнив Україну дійсно у підтримці, в адвокації нашої країни щодо членства в Європейському Союзі та Альянсі (НАТО - ред.). Для нас це також дуже важливий сигнал, і я вдячний за те, що завжди Польща на чолі з президентом Дудою захищає наш суверенітет та нашу територіальну цілісність та не визнає законною анексію українського півострова РФ", - сказав Зеленський.

Що було раніше

Зеленський сьогодні провів зустріч з Дудою. Це він зробив у межах робочого візиту до Польщі, у якої сьогодні національне свято — День Конституції країни.

Також сьогодні, 3 травня, президенти Польщі — Анджей Дуда, Литви — Гітанас Наусєда, Естонії — Керсті Кальюлайд, Латвії — Егілс Левітс і України — Володимир Зеленський ухвалили в Варшаві спільну декларацію з нагоди 230-ї річниці ухвалення Конституції Польщі 3 травня.

Доповнення

Раніше міністр закордонних справ Республіки Польща Збігнєв Рау під час зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою заявив, що Польща незмінно та міцно підтримує Україну у її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність. З його слів, Польща підтримує курс України на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО.