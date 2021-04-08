МЗС: Польща висловила підтримку курсу України на набуття членства в ЄС і НАТО

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Польща незмінно та міцно підтримує Україну у її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність, заявив міністр закордонних справ Республіки Польща Збігнєв Рау під час зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою. З його слів, Польща підтримує курс України на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби МЗС України за підсумками зустрічі.