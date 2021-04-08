МЗС: Польща висловила підтримку курсу України на набуття членства в ЄС і НАТО

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Польща незмінно та міцно підтримує Україну у її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність, заявив міністр закордонних справ Республіки Польща Збігнєв Рау під час зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою. З його слів, Польща підтримує курс України на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби МЗС України за підсумками зустрічі.

Так, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау сьогодні відвідав Україну з терміновим візитом на запрошення українського колеги.

Цитата:

“Дмитро Кулеба детально поінформував Збігнєва Рау щодо системного загострення Росією безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України, стягування російських військ до кордонів нашої держави, збільшення інтенсивності російської пропаганди. Збігнєв Рау висловив занепокоєння цими діями Росії та запевнив: Польща незмінно та міцно підтримує Україну у її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність”, — інформує пресслужба за підсумками зустрічі.

Деталі

Повідомляється, що керівники української та польської дипломатії домовилися докласти спільних зусиль для консолідації дієвої міжнародної підтримки України у протидії російській агресії.

Сторони обговорили також поглиблення військово-політичної співпраці.

“Польща висловила підтримку курсу України на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО. Сторони обговорили енергетичну складову регіональної безпеки, зокрема у контексті реалізації проекту “Північний потік-2”, — зазначили у МЗС.

Також повідомляється, що міністри обговорили майбутнє головування Польщі в ОБСЄ, приділили окрему увагу зміцненню взаємодії України, Польщі та Литви у форматі “Люблінського трикутника” та підготовці інавгураційного саміту “Кримської платформи”.

“Наші країни об’єднані спільним баченням минулого та майбутнього Європи. Україна є невід’ємною частиною цілісної, вільної та мирної Європи, а її вступ в ЄС і НАТО стане природнім етапом історичного процесу”, — заявив Кулеба.

Міністри домовилися про спільні зусилля задля збільшення обсягів торгівлі та інвестицій, створення нових можливостей для компаній двох країн.

Сторони також обговорили подальшу взаємодію у військово-технічному співробітництві, транскордонній та прикордонній співпраці, збереженні культурно-історичної спадщини, протидії наслідкам пандемії COVID-19.

Що було раніше

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау скоригував плани і раніше прибув до Києва та вже зустрівся з українським колегою Дмитром Кулебою.

За даними дипломатів, Рау сьогодні, окрім міністра, матиме зустріч з делегацією України у Тристоронній контактній групі.

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