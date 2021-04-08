Голова МЗС Польщі сьогодні у Києві: зустрінеться з Кулебою і делегацією України у ТКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Республіки Польща Збігнєв Рау сьогодні, 8 квітня, відвідає Україну з робочим візитом. Дипломат зустрінеться з українським колегою Дмитром Кулебою, а також делегацією України до Тристоронної контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані посольства Польщі в Україні, МЗС України.
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“Сьогодні, 8 квітня, робочий візит до Києва здійснює міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. Програма візиту передбачає, між іншими, зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та делегацією України до Тристоронної контактної групи”, - йдеться в повідомленні, поширеному посольством Польщі.
Деталі
За даними МЗС України, Рау відвідає Україну на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
Міністри сьогодні мають провести переговори з усього спектру питань стратегічного партнерства України та Польщі, обговорити подальшу взаємодію в політичній, безпековій та культурній сферах, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій.
“Керівники зовнішньополітичних відомств приділять особливу увагу останнім дестабілізуючим діям Росії, серед яких загострення безпекової ситуації на сході України та в тимчасово окупованому Криму, стягування російських військ до кордонів України, зростання інтенсивності російської пропаганди”, - заявили в МЗС.
Повідомляється також, що Дмитро Кулеба та Збігнєв Рау обговорять питання співробітництва України та Польщі в межах міжнародних організацій і регіональних форматів, у тому числі Люблінського трикутника.
Що було раніше
Зауважимо, що напередодні Польща разом із США, Канадою, Литвою та Великою Британією обговорили зростаючу російську агресію на сході України і посилення російських сил біля українських кордонів.
Варто додати також, на тлі триваючої ескалації на сході України і нарощування російських сил на кордоні, голова МЗС Литви 7 квітня повідомив, що країна запропонує союзникам по НАТО надати Україні План дій щодо членства.