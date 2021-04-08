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Глава МИД Польши сегодня в Киеве: встретится с Кулебой и делегацией Украины в ТКГ

Киев  •  УНН

 • 19902 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау сегодня, 8 апреля, посетит Украину с рабочим визитом. Дипломат встретится с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, а также делегацией Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные посольства Польши в Украине, МИД Украины.

Цитата:

"Сегодня, 8 апреля, рабочий визит в Киев осуществляет министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Программа визита предусматривает, среди другого, встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и делегацией Украины в Трехсторонней контактной группе", - говорится в сообщении, распространенном посольством Польши.

Детали

По данным МИД Украины, Рау посетит Украину по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Министры сегодня должны провести переговоры по всему спектру вопросов стратегического партнерства Украины и Польши, обсудить дальнейшее взаимодействие в политической сфере, в сфере безопасности, в культурной сфере, увеличение объемов торговли и инвестиций.

"Руководители внешнеполитических ведомств уделят особое внимание последним дестабилизирующим действиям России, среди которых обострение ситуации с безопасностью на востоке Украины и во временно оккупированном Крыму, стягивание российских войск к границам Украины, рост интенсивности российской пропаганды", - заявили в МИД.

Сообщается также, что Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау обсудят вопросы сотрудничества Украины и Польши в рамках международных организаций и региональных форматов, в том числе Люблинского треугольника.

Что было ранее

Отметим, что накануне Польша вместе с США, Канадой, Литвой и Великобританией обсудили растущую российскую агрессию на востоке Украины и усиление российских сил у украинских границ.

Стоит добавить также, на фоне продолжающейся эскалации на востоке Украины и наращивания российских сил на границе, глава МИД Литвы 7 апреля сообщил, что страна предложит союзникам по НАТО предоставить Украине План действий относительно членства.

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