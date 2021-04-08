МИД: Польша выразила поддержку курса Украины на приобретение членства в ЕС и НАТО

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Польша неизменно и прочно поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность, заявил министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. По его словам, Польша поддерживает курс Украины на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД Украины по итогам встречи.