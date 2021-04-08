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МИД: Польша выразила поддержку курса Украины на приобретение членства в ЕС и НАТО

МИД: Польша выразила поддержку курса Украины на приобретение членства в ЕС и НАТО

Киев  •  УНН

 • 13241 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Польша неизменно и прочно поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность, заявил министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. По его словам, Польша поддерживает курс Украины на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД Украины по итогам встречи.

Так, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау сегодня посетил Украину со срочным визитом по приглашению украинского коллеги.

Цитата:

"Дмитрий Кулеба подробно проинформировал Збигнева Рау относительно системного обострения Россией ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины, стягивание российских войск к границам нашего государства, увеличение интенсивности российской пропаганды. Збигнев Рау выразил обеспокоенность этими действиями России и заверил: Польша неизменно и прочно поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность", - информирует пресс-служба по итогам встречи.

Детали

Сообщается, что руководители украинской и польской дипломатии договорились приложить совместные усилия для консолидации действенной международной поддержки Украины в противодействии российской агрессии.

Стороны обсудили также углубление военно-политического сотрудничества.

"Польша выразила поддержку курса Украины на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Стороны обсудили энергетическую составляющую региональной безопасности, в частности в контексте реализации проекта "Северный поток-2", - отметили в МИД.

Также сообщается, что министры обсудили будущее председательство Польши в ОБСЕ, уделили особое внимание укреплению взаимодействия Украины, Польши и Литвы в формате "Люблинского треугольника" и подготовке инаугурационного саммита "Крымской платформы".

"Наши страны объединены общим видением прошлого и будущего Европы. Украина является неотъемлемой частью целостной, свободной и мирной Европы, а ее вступление в ЕС и НАТО станет естественным этапом исторического процесса", - заявил Кулеба.

Министры договорились о совместных усилиях для увеличения объемов торговли и инвестиций, создания новых возможностей для компаний двух стран.

Стороны также обсудили дальнейшее взаимодействие в военно-техническом сотрудничестве, трансграничном и приграничном сотрудничестве, сохранении культурно-исторического наследия, противодействии последствиям пандемии COVID-19.

Что было ранее

Напомним, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау скорректировал планы и раньше прибыл в Киев и уже встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

По данным дипломатов, Рау сегодня, кроме министра, встретится с делегацией Украины в Трехсторонней контактной группе.

Украинские Национальные Новости

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