Екстрений візит: глава МЗС Польщі вже у Києві, зустрівся з Кулебою
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау скоригував плани і раніше прибув до Києва та вже зустрівся з українським колегою Дмитром Кулебою. Про це Кулеба написав у своєму Twitter, передає УНН.
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“Планували зустрітися пізніше, але з огляду на ситуацію, Збігнєв Рау скоригував плани і раніше прибув до Києва на моє запрошення. Мета: зміцнення українсько-польського стратегічного партнерства на тлі загострення РФ безпекової ситуації. Польща — наш давній союзник і надійний друг”, — написав міністр.
Деталі
Раніше сьогодні у МЗС Польщі назвали візит Рау до України “позачерговим і терміновим”.
“Візит пов’язаний з загрозою миру на кордонах України”, — додали польські дипломати.
Довідково
За даними посольства Польщі в Україні, міністр закордонних справ Збігнєв Рау сьогодні матиме зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та делегацією України до Тристоронної контактної групи.