Екстрений візит: глава МЗС Польщі вже у Києві, зустрівся з Кулебою

Цитата

“Планували зустрітися пізніше, але з огляду на ситуацію, Збігнєв Рау скоригував плани і раніше прибув до Києва на моє запрошення. Мета: зміцнення українсько-польського стратегічного партнерства на тлі загострення РФ безпекової ситуації. Польща — наш давній союзник і надійний друг”, — написав міністр.

Деталі

Раніше сьогодні у МЗС Польщі назвали візит Рау до України “позачерговим і терміновим”.

“Візит пов’язаний з загрозою миру на кордонах України”, — додали польські дипломати.

Довідково

За даними посольства Польщі в Україні, міністр закордонних справ Збігнєв Рау сьогодні матиме зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та делегацією України до Тристоронної контактної групи.