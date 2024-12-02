Дональд Трамп доверия в своем зяте Ближний Восток: должность старшего советника передана миллиардеру из Ливана Массаду Булосу

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Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн
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Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

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Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта
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Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
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Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

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Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
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Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

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Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
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Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

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"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
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"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

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Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
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Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
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В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
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Zelenskyy signed a law on raising taxes

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Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
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Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дональд Трамп доверия в своем зяте Ближний Восток: должность старшего советника передана миллиардеру из Ливана Массаду Булосу

Дональд Трамп доверия в своем зяте Ближний Восток: должность старшего советника передана миллиардеру из Ливана Массаду Булосу

Киев  •  УНН

 • 5294 просмотра

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Дональд Трамп объявил о назначении ливано-американского бизнесмена Массада Булоса советником с Ближнего Востока. Булос, тесть Тиффани Трамп, ранее помогал привлекать голоса арабских и мусульманских избирателей.

Булос-тесть дочери Трампа Тиффани. Он уже поддерживал Трампа в предвыборной кампании и прежде всего боролся за голоса арабских и мусульманских избирателей.

Передает УНН со ссылкой на RTBF.

Дональд Трамп объявил в воскресенье, что назначит ливано-американского бизнесмена Массада Булоса, тестя его дочери Тиффани Трамп, советником с Ближнего Востока.

"Масад-хороший переговорщик и непоколебимый сторонник мира на Ближнем Востоке. Он будет стойким защитником Соединенных Штатов и их интересов", - написал избранный президент США.

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Зеленский о сотрудничестве с Трампом: нам нужно сделать все, чтобы никто вокруг него не мог уничтожить нашу коммуникацию30 нояб. 2024, 14:08 • 36667 просмотров

Было уже поддерживал Трампа во время избирательной кампании и в первую очередь боролся за голоса арабских и мусульманских избирателей. Многие из них недовольны политикой президента США Джо Байдена на Ближнем Востоке, особенно его непоколебимой поддержкой Израиля в условиях войны в Газе.

ЦАХАЛ останется в Секторе Газа на протяжении многих лет, считает высокопоставленный израильский министр29 нояб. 2024, 09:40 • 14731 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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