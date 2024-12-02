Дональд Трамп доверия в своем зяте Ближний Восток: должность старшего советника передана миллиардеру из Ливана Массаду Булосу

Булос-тесть дочери Трампа Тиффани. Он уже поддерживал Трампа в предвыборной кампании и прежде всего боролся за голоса арабских и мусульманских избирателей.

Передает УНН со ссылкой на RTBF.

Дональд Трамп объявил в воскресенье, что назначит ливано-американского бизнесмена Массада Булоса, тестя его дочери Тиффани Трамп, советником с Ближнего Востока.

"Масад-хороший переговорщик и непоколебимый сторонник мира на Ближнем Востоке. Он будет стойким защитником Соединенных Штатов и их интересов", - написал избранный президент США.

Зеленский о сотрудничестве с Трампом: нам нужно сделать все, чтобы никто вокруг него не мог уничтожить нашу коммуникацию

Было уже поддерживал Трампа во время избирательной кампании и в первую очередь боролся за голоса арабских и мусульманских избирателей. Многие из них недовольны политикой президента США Джо Байдена на Ближнем Востоке, особенно его непоколебимой поддержкой Израиля в условиях войны в Газе.

ЦАХАЛ останется в Секторе Газа на протяжении многих лет, считает высокопоставленный израильский министр