Дональд Трамп доверия в своем зяте Ближний Восток: должность старшего советника передана миллиардеру из Ливана Массаду Булосу
Киев • УНН
Дональд Трамп объявил о назначении ливано-американского бизнесмена Массада Булоса советником с Ближнего Востока. Булос, тесть Тиффани Трамп, ранее помогал привлекать голоса арабских и мусульманских избирателей.
Булос-тесть дочери Трампа Тиффани. Он уже поддерживал Трампа в предвыборной кампании и прежде всего боролся за голоса арабских и мусульманских избирателей.
Передает УНН со ссылкой на RTBF.
Дональд Трамп объявил в воскресенье, что назначит ливано-американского бизнесмена Массада Булоса, тестя его дочери Тиффани Трамп, советником с Ближнего Востока.
"Масад-хороший переговорщик и непоколебимый сторонник мира на Ближнем Востоке. Он будет стойким защитником Соединенных Штатов и их интересов", - написал избранный президент США.
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Было уже поддерживал Трампа во время избирательной кампании и в первую очередь боролся за голоса арабских и мусульманских избирателей. Многие из них недовольны политикой президента США Джо Байдена на Ближнем Востоке, особенно его непоколебимой поддержкой Израиля в условиях войны в Газе.
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