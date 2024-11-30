Зеленский о сотрудничестве с Трампом: нам нужно сделать все, чтобы никто вокруг него не мог уничтожить нашу коммуникацию
Киев • УНН
Президент Украины заявил о необходимости прямого сотрудничества с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Зеленский также сообщил о предстоящих встречах с назначенным спецпосланником Китом Келлогом.
Украина должна напрямую работать новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку среди его ближайшего окружения есть разные голоса.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News, передает УНН.
детали
Мы должны, должны сотрудничать с США и с новым президентом США. Это самый большой наш союзник. Конечно, мы не хотим потерять помощь демократов или республиканцев. Есть немало голосов, которые на нашей стороне. Мы будем сотрудничать с Трампом. Нам нужно сделать все, чтобы никто вокруг него не мог нашу коммуникацию уничтожить. Мы должны попытаться найти новые модели. Я хочу поделиться с ним своими идеями, и я хочу услышать от него его идеи
Зеленский напомнил, что в сентябре имел разговор с Трампом, когда находился в Нью-Йорке, но о базовых вещах, а не деталях.
Когда речь идет о Путине, то нельзя обойти детали. У нас была замечательная встреча и это был очень важный первый шаг. Нам нужно подготовить и провести встречи пока у нас не будет реальный план, где Украина будет сильной
Президент также подчеркнул, что знаком с Китом Келлогом, которого избранный президент США Дональд Трамп назначит спецпосланником по Украине и рф.
Он знаком с представителями моей команды. Я думаю, что в ближайшее время наши представители поедут в США и будем встречаться со спецпредставителем
Напомним
Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп назначит спецпосланником по Украине и рф, уже имеет план урегулирования российско-украинской войны. Как сообщает CNN, США могут предложить сперва смягчить, а затем и снять санкции с России ради мирного соглашения с Украиной.