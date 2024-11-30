Зеленский о сотрудничестве с Трампом: нам нужно сделать все, чтобы никто вокруг него не мог уничтожить нашу коммуникацию

Украина должна напрямую работать новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку среди его ближайшего окружения есть разные голоса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News, передает УНН.

детали

Мы должны, должны сотрудничать с США и с новым президентом США. Это самый большой наш союзник. Конечно, мы не хотим потерять помощь демократов или республиканцев. Есть немало голосов, которые на нашей стороне. Мы будем сотрудничать с Трампом. Нам нужно сделать все, чтобы никто вокруг него не мог нашу коммуникацию уничтожить. Мы должны попытаться найти новые модели. Я хочу поделиться с ним своими идеями, и я хочу услышать от него его идеи - сказал Зеленский.

Зеленский напомнил, что в сентябре имел разговор с Трампом, когда находился в Нью-Йорке, но о базовых вещах, а не деталях.

Когда речь идет о Путине, то нельзя обойти детали. У нас была замечательная встреча и это был очень важный первый шаг. Нам нужно подготовить и провести встречи пока у нас не будет реальный план, где Украина будет сильной - добавил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что знаком с Китом Келлогом, которого избранный президент США Дональд Трамп назначит спецпосланником по Украине и рф.

Он знаком с представителями моей команды. Я думаю, что в ближайшее время наши представители поедут в США и будем встречаться со спецпредставителем - добавил президент.

Напомним

Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп назначит спецпосланником по Украине и рф, уже имеет план урегулирования российско-украинской войны. Как сообщает CNN, США могут предложить сперва смягчить, а затем и снять санкции с России ради мирного соглашения с Украиной.