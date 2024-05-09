До конца мая ожидаются назначения новых министров инфраструктуры и региональной политики - Кравчук

Представительница партии "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что увольнение Александра Кубракова стало первым шагом с целью дальнейшего разделения министерства инфраструктуры и региональной политики. Ожидается, что назначение новых министров состоится до конца мая. Об этом она рассказала в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Чтобы разъединить министерства инфраструктуры и региональной политик нужно сделать первый шаг - это должно быть увольнение вице-премьер-министра, который объединяет эти функции - сказала она.

По ее словам, в дальнейшем Кабинет министров своим решением должен разъединить министерство. А через несколько дней будут назначены исполняющие обязанности в оба министерства.

В конце мая, очевидно, могут быть уже назначения на отдельные два министерства. И, конечно, господин Кубарков является одним из основных кандидатов именно в Министерство инфраструктуры - сказала Кравчук.

Напомним

Украинский парламент проголосовал за увольнение Александра Кубракова с должностей вице-премьер-министра по вопросам восстановления Украины и министра развития общин, территорий и инфраструктуры 272 голосами "за", тогда как сам Кубраков и премьер-министр отсутствовали на заседании.

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