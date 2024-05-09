До кінця травня очікуються призначення нових міністрів інфраструктури та регіональної політики – Кравчук
Київ • УНН
Кравчук повідомила, що нові міністри інфраструктури та регіональної політики, як очікується, будуть призначені до кінця травня після звільнення Кубракова, що стане першим кроком до розділення двох міністерств.
Представниця партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що звільнення Олександра Кубракова стало першим кроком з метою подальшого розділення міністерства інфраструктури та регіональної політики. Очікується, що призначення нових міністрів відбудеться до кінця травня. Про це вона розповіла в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Щоб роз'єднати міністерства інфраструктури та регіональної політик потрібно зробити перший крок - це має бути звільнення віце-прем'єр-міністра, який об'єднує ці функції
За її словами, у подальшому Кабінет міністрів своїм рішенням має роз'єднати міністерство. А через кілька днів будуть призначені виконуючі обов'язки в обидва міністерства.
Наприкінці травня, очевидно, можуть бути уже призначення на окремі два міністерства. І, звичайно, пан Кубарков є одним із основних кандидатів саме до Міністерства інфраструктури
Нагадаємо
Український парламент проголосував за звільнення Олександра Кубракова з посад віце-прем'єр-міністра з питань відновлення України та міністра розвитку громад, територій та інфраструктури 272 голосами "за", тоді як сам Кубраков і прем'єр-міністр були відсутні на засіданні.
Чи можлива нова посада для Кубракова: що кажуть у парламенті09.05.24, 12:23 • 16503 перегляди