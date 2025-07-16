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Financial Times

До двух третей боев - на трех направлениях: Генштаб обновил карту

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 171 боевом столкновении за минувшие сутки, из которых две трети пришлись на Покровское, Новопавловское и Лиманское направления. Враг нанес два ракетных, 54 авиационных удара и совершил 5574 обстрела, применив 3869 дронов-камикадзе.

До двух третей боев - на трех направлениях: Генштаб обновил карту

До двух третей из 171 боя на фронте за прошедшие сутки произошли на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях, сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 16 июля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки произошло 171 боевое столкновение

- сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 54 авиационных удара, применив две ракеты и сбросив 86 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5574 обстрела, из них 68 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3869 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, два средства противовоздушной обороны и одну артиллерийскую систему российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 23 управляемые авиабомбы, а также совершил 363 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили семь атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Стройовка.

На Купянском направлении произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка, Загрызово, Песчаное и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Новый Мир, Новоегоровка, Грековка, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское, в сторону Шандриголового и Серебрянки.

На Сиверском направлении наши защитники отбили три штурма оккупационных войск вблизи Григоровки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районах Предтечино, Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак вблизи Дылеевки, Торецка, Новоспасского и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Николаевка, Шевченко, Молодецкое, Орехово, Попов Яр, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лысовка, Котлино, Зверово, Удачное, Алексеевка, в сторону населенных пунктов Родинское, Покровск, Муравка Филиал, Дачное.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 27 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Запорожье, Поддубное, Лесное, Мирное, Малеевка, Шевченко, Новоселка, Зеленое Поле и в сторону населенных пунктов Камышеваха, Темировка, Новохатское.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно остановили один штурм противника вблизи населенного пункта Малиновка.

В районе Новоданиловки на Ореховском направлении наши защитники также отбили один вражеский штурм.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили восемь атак оккупантов в районе Антоновского моста и вблизи островов Козульский и Забыч.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Минус 1170 оккупантов – в Генштабе ВСУ назвали потери противника за сутки16.07.25, 07:53 • 1080 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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