Минус 1170 оккупантов – в Генштабе ВСУ назвали потери противника за сутки

За сутки 15 июля российская армия потеряла 1170 военнослужащих, 3 танка и 49 единиц артиллерийских систем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.07.25 значительно возросли. Об этом информирует Генеральн

ый штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ около 1037460 (+1170) человек,

танков ‒ 11025 (+3) ед.

боевых бронированных машин ‒ 22995 (+2) ед.

артиллерийских систем – 30395 (+49) ед.

РСЗО ‒ 1440 (+0) ед.

средств ПВО ‒ 1196 (+2) ед.

самолетов ‒ 421 (+0) ед.

вертолетов ‒ 340 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 46164 (+284) ед.

крылатых ракет ‒ 3491 (+0) ед.

кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед.

подводных лодок ‒ 1 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 55229 (+82) ед.

специальной техники ‒ 3932 (+0) ед.

Данные уточняются.

Напомним

С начала суток на фронте произошло 148 боевых столкновений. Оккупанты применили 1218 дронов-камикадзе и совершили более 4000 обстрелов, нанеся один ракетный и 39 авиационных ударов.

Трамп заявил, что первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам