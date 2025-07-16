Минус 1170 оккупантов – в Генштабе ВСУ назвали потери противника за сутки
Киев • УНН
За сутки 15 июля российская армия потеряла 1170 военнослужащих, 3 танка и 49 артиллерийских систем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.07.25 значительно возросли, достигнув более 1 миллиона личного состава.
За сутки 15 июля российская армия потеряла 1170 военнослужащих, 3 танка и 49 единиц артиллерийских систем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.07.25 значительно возросли. Об этом информирует Генеральн
ый штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.07.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ около 1037460 (+1170) человек,
- танков ‒ 11025 (+3) ед.
- боевых бронированных машин ‒ 22995 (+2) ед.
- артиллерийских систем – 30395 (+49) ед.
- РСЗО ‒ 1440 (+0) ед.
- средств ПВО ‒ 1196 (+2) ед.
- самолетов ‒ 421 (+0) ед.
- вертолетов ‒ 340 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 46164 (+284) ед.
- крылатых ракет ‒ 3491 (+0) ед.
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед.
- подводных лодок ‒ 1 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 55229 (+82) ед.
- специальной техники ‒ 3932 (+0) ед.
Данные уточняются.
Напомним
С начала суток на фронте произошло 148 боевых столкновений. Оккупанты применили 1218 дронов-камикадзе и совершили более 4000 обстрелов, нанеся один ракетный и 39 авиационных ударов.
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