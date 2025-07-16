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Financial Times

Минус 1170 оккупантов – в Генштабе ВСУ назвали потери противника за сутки

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

За сутки 15 июля российская армия потеряла 1170 военнослужащих, 3 танка и 49 артиллерийских систем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.07.25 значительно возросли, достигнув более 1 миллиона личного состава.

Минус 1170 оккупантов – в Генштабе ВСУ назвали потери противника за сутки

За сутки 15 июля российская армия потеряла 1170 военнослужащих, 3 танка и 49 единиц артиллерийских систем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.07.25 значительно возросли. Об этом информирует Генеральн

ый штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.07.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ около 1037460 (+1170) человек,
    • танков ‒ 11025 (+3) ед.
      • боевых бронированных машин ‒ 22995 (+2) ед.
        • артиллерийских систем – 30395 (+49) ед.
          • РСЗО ‒ 1440 (+0) ед.
            • средств ПВО ‒ 1196 (+2) ед.
              • самолетов ‒ 421 (+0) ед.
                • вертолетов ‒ 340 (+0) ед.
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 46164 (+284) ед.
                    • крылатых ракет ‒ 3491 (+0) ед.
                      • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед.
                        • подводных лодок ‒ 1 (+0) ед.
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 55229 (+82) ед.
                            • специальной техники ‒ 3932 (+0) ед.

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              С начала суток на фронте произошло 148 боевых столкновений. Оккупанты применили 1218 дронов-камикадзе и совершили более 4000 обстрелов, нанеся один ракетный и 39 авиационных ударов.

                              Трамп заявил, что первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам16.07.25, 05:38 • 3112 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              Вооруженные силы Украины
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                              Gas TTF
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