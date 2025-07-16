Мінус 1170 окупантів - у Генштабі ЗСУ назвали втрати противника за добу
Київ • УНН
За добу 15 липня російська армія втратила 1170 військовослужбовців, 3 танки та 49 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.25 значно зросли, сягнувши понад 1 мільйон особового складу.
За добу 15 липня російська армія втратила 1170 військовослужбовців, 3 танки та 49 одиниць артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.25 значно зросли. Про це інформує Генеральн
ий штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 1037460 (+1170) осіб,
- танків ‒ 11025 (+3) од.
- бойових броньованих машин ‒ 22995 (+2) од.
- артилерійських систем – 30395 (+49) од.
- РСЗВ ‒ 1440 (+0) од.
- засобів ППО ‒ 1196 (+2) од.
- літаків ‒ 421 (+0) од.
- гелікоптерів ‒ 340 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 46164 (+284) од.
- крилатих ракет ‒ 3491 (+0) од.
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од.
- підводних човнів ‒ 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 55229 (+82) од.
- спеціальної техніки ‒ 3932 (+0) од.
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Від початку доби на фронті відбулося 148 бойових зіткнень. Окупанти застосували 1218 дронів-камікадзе та здійснили понад 4000 обстрілів, завдавши одного ракетного та 39 авіаційних ударів.
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