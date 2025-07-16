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Financial Times

Мінус 1170 окупантів - у Генштабі ЗСУ назвали втрати противника за добу

Київ • УНН

 • 1550 перегляди

За добу 15 липня російська армія втратила 1170 військовослужбовців, 3 танки та 49 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.25 значно зросли, сягнувши понад 1 мільйон особового складу.

Мінус 1170 окупантів - у Генштабі ЗСУ назвали втрати противника за добу

За добу 15 липня російська армія втратила 1170 військовослужбовців, 3 танки та 49 одиниць артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.25 значно зросли. Про це інформує Генеральн

ий штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.  

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 1037460 (+1170) осіб,
    • танків ‒ 11025 (+3) од.
      • бойових броньованих машин ‒ 22995 (+2) од.
        • артилерійських систем – 30395 (+49) од.
          • РСЗВ ‒ 1440 (+0) од.
            • засобів ППО ‒ 1196 (+2) од.
              • літаків ‒ 421 (+0) од.
                • гелікоптерів ‒ 340 (+0) од.
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 46164 (+284) од.
                    • крилатих ракет ‒ 3491 (+0) од.
                      • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од.
                        • підводних човнів ‒ 1 (+0) од.
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 55229 (+82) од.
                            • спеціальної техніки ‒ 3932 (+0) од.

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Від початку доби на фронті відбулося 148 бойових зіткнень. Окупанти застосували 1218 дронів-камікадзе та здійснили понад 4000 обстрілів, завдавши одного ракетного та 39 авіаційних ударів.  

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                              Gas TTF
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