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Financial Times

До двох третин боїв - на трьох напрямках: Генштаб оновив карту

Київ • УНН

 • 1030 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 171 бойове зіткнення за минулу добу, з яких дві третини припали на Покровський, Новопавлівський та Лиманський напрямки. Ворог завдав двох ракетних, 54 авіаційних ударів та здійснив 5574 обстріли, застосувавши 3869 дронів-камікадзе.

До двох третин боїв - на трьох напрямках: Генштаб оновив карту

До двох третин зі 171 бою на фронті минулої доби сталося на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках, повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 16 липня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби відбулося 171 бойове зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 54 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 86 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5574 обстріли, з них 68 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3869 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три пункти управління, два засоби протиповітряної оборони та одну артилерійську систему російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав десяти авіаційних ударів, скинувши 23 керовані авіабомби, а також здійснив 363 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема десять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Строївка.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове, Піщане та в бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Новий Мир, Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське, у бік Шандриголового й Серебрянки.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили три штурми окупаційних військ поблизу Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах Предтечиного, Білої Гори та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак поблизу Диліївки, Торецька, Новоспаського та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмів агресора у районах населених пунктів Миколаївка, Шевченко, Молодецьке, Горіхове, Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Звірове, Удачне, Олексіївка, у бік населених пунктів Родинське, Покровськ, Муравка Філія, Дачне.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 27 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Запоріжжя, Піддубне, Лісне, Мирне, Маліївка, Шевченко, Новосілка, Зелене Поле та у бік населених пунктів Комишуваха, Темирівка, Новохатське.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби Сили оборони успішно зупинили один штурм противника поблизу населеного пункту Малинівка.

В районі Новоданилівки на Оріхівському напрямку наші оборонці також відбили один ворожий штурм.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили вісім атак окупантів у районі Антонівського моста та поблизу островів Козульський і Забич.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Мінус 1170 окупантів - у Генштабі ЗСУ назвали втрати противника за добу16.07.25, 07:53 • 1544 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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