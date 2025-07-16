До двох третин боїв - на трьох напрямках: Генштаб оновив карту

Генштаб ЗСУ повідомив про 171 бойове зіткнення за минулу добу, з яких дві третини припали на Покровський, Новопавлівський та Лиманський напрямки. Ворог завдав двох ракетних, 54 авіаційних ударів та здійснив 5574 обстріли, застосувавши 3869 дронів-камікадзе.