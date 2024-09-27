До 28° тепла и преимущественно без осадков: прогноз погоды на сегодня

В Украине 27 сентября ожидается теплая погода без осадков, кроме западных областей. Температура днем 20-28°. На западе порывы ветра. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, сегодня без осадков, лишь в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях днем местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 12-17°, в восточных областях 9-14°, днем 23-28°, на крайнем западе страны 20-25°.

На Киевщине

Без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°; в Киеве ночью 15-17°, днем 25-27°.