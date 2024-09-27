До 28° тепла та переважно без опадів: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
В Україні 27 вересня очікується тепла погода без опадів, крім західних областей. Температура вночі 9-17°, вдень 20-28°. Вітер південний, 7-12 м/с, на заході пориви до 15-20 м/с.
В Україні 27 вересня очікується тепла погода без опадів, окрім західних областей. Температура вдень 20-28°. На заході пориви вітру. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, сьогодні без опадів, лише у Закарпатській, Львівській, Волинській і Рівненській областях вдень подекуди невеликий дощ.
Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 12-17°, у східних областях 9-14°, вдень 23-28°, на крайньому заході країни 20-25°.
На Київщині
Без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°; у Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°.