Дни без войны: украинские дети наслаждаются временем в летнем лагере в Карпатах – фоторепортаж

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 16827 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 43145 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 68911 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 84506 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 101811 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 250526 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 108979 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 84647 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 98723 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 316919 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
1.8м/с
42%
747мм
Популярные новости
Команда ГСЧС приютила собаку Джесси, которая потеряла хозяина в результате российской атаки на Киев30 августа, 23:20 • 9864 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 10767 просмотра
Иран ввел ограничения на въезд для россиян31 августа, 00:31 • 7010 просмотра
В течение суток Силы беспилотных систем поразили 636 целей РФPhoto31 августа, 00:56 • 9116 просмотра
Херсонщина получила миллионные генераторы от США для отопления и больниц31 августа, 02:01 • 4228 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International02:29 • 8692 просмотра
2 сентября ожидаются магнитные бури из-за выброса плазмы на Солнце04:55 • 4422 просмотра
публикации
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 92486 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 221517 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 224564 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 316919 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 266005 просмотра
Актуальные люди
Си Цзиньпин
Нарендра Моди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Китай
Запорожье
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 105496 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 238302 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 261756 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 258956 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 239140 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Дни без войны: украинские дети наслаждаются временем в летнем лагере в Карпатах – фоторепортаж

Киев • УНН

 • 92 просмотра

В Карпатах 30 детей из Киева и Днепра проводят 10 дней в летнем лагере без воздушных тревог. Лагерь, основанный в 2017 году, переместился из Киева для обеспечения безопасного отдыха детям во время войны.

Дни без войны: украинские дети наслаждаются временем в летнем лагере в Карпатах – фоторепортаж

В последние дни июля Россия начала нападение на столицу Украины, Киев, самое кровавое в этом году: 300 дронов и восемь ракет убили 31 человека. В тот же день, в 700 км оттуда, в лагере близ города Свалява в Карпатах, 30 детей жарят зефир. Большинство детей живут в Киеве, но сейчас они находятся в летнем лагере "Зефир", пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В течение 10 дней лагеря не было ни одной тревоги из-за воздушных атак, и никто ни разу не пошел в укрытия. Это самый длинный период без тревоги или нападения для многих из этих детей с марта 2022 года.

Лагерь проходит в отеле в горах, в часе езды от польской границы. В очень жаркие дни в лагере обычным послеобеденным занятием являются какие-то водные игры.

Дни наполнены ролевыми играми, водными боями, театром и танцами. Дети в возрасте от девяти до 16 лет приезжают из большей части Украины. Однако большинство живет в Киеве в центральной Украине, а другие — из восточного города Днепр.

Большинство из них приехали сюда, потому что хотели развлечься во время летних каникул. Но они также здесь по другой причине: чтобы убежать, хотя бы ненадолго, от напряженности войны.

По словам Татьяны, имеющей степень доктора психологии, лагерь обеспечивает детям так необходимую передышку. Лагерь существует с 2017 года, и тогда он проводился в Киеве. Но когда началась война, Татьяне и ее мужу Алексу пришлось перенести его в более безопасное место, и именно так дети оказались здесь, в горах.

По ее словам, есть большая разница между детьми, которых Татьяна принимала в своем лагере до и после войны. Особенно изменились их социальные навыки. Постоянная неопределенность оставила свой след.

До войны дети были более открытыми к новому опыту и отношениям. Они пробовали больше всего

– говорит она.

Вот почему их работа сейчас еще важнее, считает Татьяна. Вместе со своим мужем она принимает около 500 детей ежегодно.

В Украине уже существует много различных типов лагерей-школ, объясняет она. Но пара решила создать собственный лагерь. Они хотели контролировать количество детей в каждой группе и убедиться, что их не слишком много, чтобы они могли присутствовать со всеми ними.

Они даже не рассматривали возможность закрытия лагеря после начала войны. "Я вижу, что дети в целом более нервные. Они не боятся пауков; они боятся будущего. Вот почему наш заповедник здесь важнее, чем когда-либо".

Татьяна знает, что ни два человека со степенью доктора философии по социальной педагогике, которую имеет ее муж, и по психологии, ни 10 дней без тревоги воздушной тревоги не могут решить проблемы, которые война создает в жизни детей. Но время, проведенное здесь, в лагере, все же может вселить детям определенную уверенность, считает женщина.

Вместе со своим мужем и тремя руководителями команд они стараются определить индивидуальные сильные стороны каждого ребенка, а затем разместить их в ситуациях, которые могли бы подтолкнуть их в позитивном направлении. Они организуют каждый лагерь по-разному, в соответствии с потребностями, которые они наблюдают у детей.

Например, если кто-то хорошо танцует, этот человек поможет организовать вечерние дискотеки. Мы считаем, что такую уверенность в себе они заберут с собой домой

 - объясняет Татьяна.

Каждый вечер заканчивается тем, что все 30 детей выходят на танцполе. Татьяна ритмично выполняет те же движения под песни, среди которых хит K-pop Soda Pop или Pitbull’s Timber. Более часа дети танцуют по кругу, пока пот не блестит на их лицах.

После слезного прощания с руководителями команды дети вместе возвращаются в Киев. Некоторые выходят во Львове по дороге, другие направляются дальше на восток. Татьяна путешествует с детьми.

Два дня спустя она и ее муж уже в автобусе, возвращающемся в лагерь с новой группой детей из летнего лагеря.

Дополнение

  Этим летом в итальянском курортном городке состоялся оздоровительно-психологический лагерь для детей из Украины. Лагерь "Сохрани детство" стал безопасным пространством для психологической реабилитации, эмоционального восстановления и полноценного отдыха.

Павел Зинченко

ОбществоНедвижимость
Государственная граница Украины
благотворительность
Днепр
Карпатские горы
Италия
Украина
Львов
Киев
Польша