Дни без войны: украинские дети наслаждаются временем в летнем лагере в Карпатах – фоторепортаж

В последние дни июля Россия начала нападение на столицу Украины, Киев, самое кровавое в этом году: 300 дронов и восемь ракет убили 31 человека. В тот же день, в 700 км оттуда, в лагере близ города Свалява в Карпатах, 30 детей жарят зефир. Большинство детей живут в Киеве, но сейчас они находятся в летнем лагере "Зефир", пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В течение 10 дней лагеря не было ни одной тревоги из-за воздушных атак, и никто ни разу не пошел в укрытия. Это самый длинный период без тревоги или нападения для многих из этих детей с марта 2022 года.

Лагерь проходит в отеле в горах, в часе езды от польской границы. В очень жаркие дни в лагере обычным послеобеденным занятием являются какие-то водные игры.

Дни наполнены ролевыми играми, водными боями, театром и танцами. Дети в возрасте от девяти до 16 лет приезжают из большей части Украины. Однако большинство живет в Киеве в центральной Украине, а другие — из восточного города Днепр.

Большинство из них приехали сюда, потому что хотели развлечься во время летних каникул. Но они также здесь по другой причине: чтобы убежать, хотя бы ненадолго, от напряженности войны.

По словам Татьяны, имеющей степень доктора психологии, лагерь обеспечивает детям так необходимую передышку. Лагерь существует с 2017 года, и тогда он проводился в Киеве. Но когда началась война, Татьяне и ее мужу Алексу пришлось перенести его в более безопасное место, и именно так дети оказались здесь, в горах.

По ее словам, есть большая разница между детьми, которых Татьяна принимала в своем лагере до и после войны. Особенно изменились их социальные навыки. Постоянная неопределенность оставила свой след.

До войны дети были более открытыми к новому опыту и отношениям. Они пробовали больше всего – говорит она.

Вот почему их работа сейчас еще важнее, считает Татьяна. Вместе со своим мужем она принимает около 500 детей ежегодно.

В Украине уже существует много различных типов лагерей-школ, объясняет она. Но пара решила создать собственный лагерь. Они хотели контролировать количество детей в каждой группе и убедиться, что их не слишком много, чтобы они могли присутствовать со всеми ними.

Они даже не рассматривали возможность закрытия лагеря после начала войны. "Я вижу, что дети в целом более нервные. Они не боятся пауков; они боятся будущего. Вот почему наш заповедник здесь важнее, чем когда-либо".

Татьяна знает, что ни два человека со степенью доктора философии по социальной педагогике, которую имеет ее муж, и по психологии, ни 10 дней без тревоги воздушной тревоги не могут решить проблемы, которые война создает в жизни детей. Но время, проведенное здесь, в лагере, все же может вселить детям определенную уверенность, считает женщина.

Вместе со своим мужем и тремя руководителями команд они стараются определить индивидуальные сильные стороны каждого ребенка, а затем разместить их в ситуациях, которые могли бы подтолкнуть их в позитивном направлении. Они организуют каждый лагерь по-разному, в соответствии с потребностями, которые они наблюдают у детей.

Например, если кто-то хорошо танцует, этот человек поможет организовать вечерние дискотеки. Мы считаем, что такую уверенность в себе они заберут с собой домой - объясняет Татьяна.

Каждый вечер заканчивается тем, что все 30 детей выходят на танцполе. Татьяна ритмично выполняет те же движения под песни, среди которых хит K-pop Soda Pop или Pitbull’s Timber. Более часа дети танцуют по кругу, пока пот не блестит на их лицах.

После слезного прощания с руководителями команды дети вместе возвращаются в Киев. Некоторые выходят во Львове по дороге, другие направляются дальше на восток. Татьяна путешествует с детьми.

Два дня спустя она и ее муж уже в автобусе, возвращающемся в лагерь с новой группой детей из летнего лагеря.

Дополнение

Этим летом в итальянском курортном городке состоялся оздоровительно-психологический лагерь для детей из Украины. Лагерь "Сохрани детство" стал безопасным пространством для психологической реабилитации, эмоционального восстановления и полноценного отдыха.