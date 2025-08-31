Дні без війни: українські діти насолоджуються часом у літньому таборі в Карпатах – фоторепортаж

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 16758 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 42976 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 68802 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 84388 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 101713 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 250497 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 108942 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 84638 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 98715 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 316848 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
1.8м/с
42%
747мм
Популярнi новини
Команда ДСНС прихистили собаку Джессі, яка втратила господаря внаслідок російської атаки на Київ30 серпня, 23:20 • 9864 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 10766 перегляди
Іран ввів обмеження на в’їзд для росіян31 серпня, 00:31 • 7008 перегляди
Впродовж доби Сили безпілотних систем уразили 636 цілей рфPhoto31 серпня, 00:56 • 9114 перегляди
Херсонщина отримала мільйонні генератори від США для опалення та лікарень31 серпня, 02:01 • 4228 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International02:29 • 8690 перегляди
2 вересня очікуються магнітні бурі через викид плазми на Сонці04:55 • 4422 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 92407 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 221422 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 224483 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 316848 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 265941 перегляди
Актуальнi люди
Сі Цзіньпін
Нарендра Моді
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Китай
Запоріжжя
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 105456 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 238261 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 261717 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 258922 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 239112 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Дні без війни: українські діти насолоджуються часом у літньому таборі в Карпатах – фоторепортаж

Київ • УНН

 • 24 перегляди

У Карпатах 30 дітей з Києва та Дніпра проводять 10 днів у літньому таборі без повітряних тривог. Табір, заснований у 2017 році, перемістився з Києва для забезпечення безпечного відпочинку дітям під час війни.

Дні без війни: українські діти насолоджуються часом у літньому таборі в Карпатах – фоторепортаж

В останні дні липня росія розпочала напад на столицю України, Київ, найкривавіший цього року: 300 дронів та вісім ракет вбили 31 людину. Того ж дня, за 700 км звідти, у таборі поблизу міста Свалява в Карпатах, 30 дітей смажать зефір. Більшість дітей живуть у Києві, але зараз вони перебувають у літньому таборі "Зефір", пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Протягом 10 днів табору не було жодної тривоги через повітряні атаки, і ніхто жодного разу не пішов до укриттів. Це найдовший період без тривоги чи нападу для багатьох із цих дітей з березня 2022 року.

Табір проходить у готелі в горах, за годину від польського кордону. У дуже спекотні дні в таборі звичайним післяобіднім заняттям є якісь водні ігри.

Дні наповнені рольовими іграми, водними боями, театром та танцями. Діти віком від дев'яти до 16 років приїжджають з більшої частини України. Однак більшість живе в Києві в центральній Україні, а інші — зі східного міста Дніпро.

Більшість із них приїхали сюди, бо хотіли розважитися під час літніх канікул. Але вони також тут з іншої причини: щоб втекти, хоча б ненадовго, від напруженості війни.

За словами Тетяни, яка має ступінь доктора психології, табір забезпечує дітям так необхідну перепочинок. Табір існує з 2017 року, і тоді він проводився в Києві. Але коли почалася війна, Тетяні та її чоловіку Алексу довелося перенести його в безпечніше місце, і саме так діти опинилися тут, у горах.

За її словами, є велика різниця між дітьми, яких Тетяна приймала у своєму таборі до та після війни. Особливо змінилися їхні соціальні навички. Постійна невизначеність залишила свій слід.

До війни діти були більш відкритими до нового досвіду та стосунків. Вони пробували більше всього

– каже вона.

Ось чому їхня робота зараз ще важливіша, вважає Тетяна. Разом зі своїм чоловіком вона приймає близько 500 дітей щороку.

В Україні вже існує багато різних типів таборів-шкіл, пояснює вона. Але пара вирішила створити власний табір. Вони хотіли контролювати кількість дітей у кожній групі та переконатися, що їх не забагато, щоб вони могли бути присутніми з усіма ними.

Вони навіть не розглядали можливість закриття табору після початку війни."Я бачу, що діти загалом більш нервові. Вони не бояться павуків; вони бояться майбутнього. Ось чому наш заповідник тут важливіший, ніж будь-коли".

Тетяна знає, що ні двоє людей із ступенем доктора філософії з соціальної педагогіки, який має її чоловік, та з психології, ні 10 днів без тривоги повітряної тривоги не можуть вирішити проблеми, які війна створює в житті дітей. Але час, проведений тут, у таборі, все ж може вселити дітям певну впевненість, вважає жінка.

Разом зі своїм чоловіком та трьома керівниками команд вони намагаються визначити індивідуальні сильні сторони кожної дитини, а потім розмістити їх у ситуаціях, які могли б підштовхнути їх у позитивному напрямку. Вони організовують кожен табір по-різному, відповідно до потреб, які вони спостерігають у дітей.

Наприклад, якщо хтось добре танцює, ця людина допоможе організувати вечірні дискотеки. Ми вважаємо, що таку впевненість у собі вони заберуть із собою додому

 - пояснює Тетяна.

Кожен вечір закінчується тим, що всі 30 дітей виходять на танцполі. Тетяна ритмічно виконує ті самі рухи під пісні, серед яких хіт K-pop Soda Pop або Pitbull’s Timber. Більше години діти танцюють по колу, поки піт не блищить на їхніх обличчях.

Після слізного прощання з керівниками команди діти разом повертаються до Києва. Деякі виходять у Львові дорогою, інші прямують далі на схід. Тетяна подорожує з дітьми.

Два дні по тому вона і її чоловік вже в автобусі, що повертається до табору з новою групою дітей з літнього табору.

Доповнення

  Цього літа в італійському курортному містечку відбувся оздоровчо-психологічний табір для дітей з України. Табір "Збережи дитинство" став безпечним простором для психологічної реабілітації, емоційного відновлення та повноцінного відпочинку.

Павло Зінченко

СуспільствоНерухомість
Державний кордон України
благодійність
Дніпро (місто)
Карпати
Італія
Україна
Львів
Київ
Польща