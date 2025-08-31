Дні без війни: українські діти насолоджуються часом у літньому таборі в Карпатах – фоторепортаж

В останні дні липня росія розпочала напад на столицю України, Київ, найкривавіший цього року: 300 дронів та вісім ракет вбили 31 людину. Того ж дня, за 700 км звідти, у таборі поблизу міста Свалява в Карпатах, 30 дітей смажать зефір. Більшість дітей живуть у Києві, але зараз вони перебувають у літньому таборі "Зефір", пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Протягом 10 днів табору не було жодної тривоги через повітряні атаки, і ніхто жодного разу не пішов до укриттів. Це найдовший період без тривоги чи нападу для багатьох із цих дітей з березня 2022 року.

Табір проходить у готелі в горах, за годину від польського кордону. У дуже спекотні дні в таборі звичайним післяобіднім заняттям є якісь водні ігри.

Дні наповнені рольовими іграми, водними боями, театром та танцями. Діти віком від дев'яти до 16 років приїжджають з більшої частини України. Однак більшість живе в Києві в центральній Україні, а інші — зі східного міста Дніпро.

Більшість із них приїхали сюди, бо хотіли розважитися під час літніх канікул. Але вони також тут з іншої причини: щоб втекти, хоча б ненадовго, від напруженості війни.

За словами Тетяни, яка має ступінь доктора психології, табір забезпечує дітям так необхідну перепочинок. Табір існує з 2017 року, і тоді він проводився в Києві. Але коли почалася війна, Тетяні та її чоловіку Алексу довелося перенести його в безпечніше місце, і саме так діти опинилися тут, у горах.

За її словами, є велика різниця між дітьми, яких Тетяна приймала у своєму таборі до та після війни. Особливо змінилися їхні соціальні навички. Постійна невизначеність залишила свій слід.

До війни діти були більш відкритими до нового досвіду та стосунків. Вони пробували більше всього – каже вона.

Ось чому їхня робота зараз ще важливіша, вважає Тетяна. Разом зі своїм чоловіком вона приймає близько 500 дітей щороку.

В Україні вже існує багато різних типів таборів-шкіл, пояснює вона. Але пара вирішила створити власний табір. Вони хотіли контролювати кількість дітей у кожній групі та переконатися, що їх не забагато, щоб вони могли бути присутніми з усіма ними.

Вони навіть не розглядали можливість закриття табору після початку війни."Я бачу, що діти загалом більш нервові. Вони не бояться павуків; вони бояться майбутнього. Ось чому наш заповідник тут важливіший, ніж будь-коли".

Тетяна знає, що ні двоє людей із ступенем доктора філософії з соціальної педагогіки, який має її чоловік, та з психології, ні 10 днів без тривоги повітряної тривоги не можуть вирішити проблеми, які війна створює в житті дітей. Але час, проведений тут, у таборі, все ж може вселити дітям певну впевненість, вважає жінка.

Разом зі своїм чоловіком та трьома керівниками команд вони намагаються визначити індивідуальні сильні сторони кожної дитини, а потім розмістити їх у ситуаціях, які могли б підштовхнути їх у позитивному напрямку. Вони організовують кожен табір по-різному, відповідно до потреб, які вони спостерігають у дітей.

Наприклад, якщо хтось добре танцює, ця людина допоможе організувати вечірні дискотеки. Ми вважаємо, що таку впевненість у собі вони заберуть із собою додому - пояснює Тетяна.

Кожен вечір закінчується тим, що всі 30 дітей виходять на танцполі. Тетяна ритмічно виконує ті самі рухи під пісні, серед яких хіт K-pop Soda Pop або Pitbull’s Timber. Більше години діти танцюють по колу, поки піт не блищить на їхніх обличчях.

Після слізного прощання з керівниками команди діти разом повертаються до Києва. Деякі виходять у Львові дорогою, інші прямують далі на схід. Тетяна подорожує з дітьми.

Два дні по тому вона і її чоловік вже в автобусі, що повертається до табору з новою групою дітей з літнього табору.

Доповнення

Цього літа в італійському курортному містечку відбувся оздоровчо-психологічний табір для дітей з України. Табір "Збережи дитинство" став безпечним простором для психологічної реабілітації, емоційного відновлення та повноцінного відпочинку.