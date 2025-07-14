Табір "Збережи дитинство" в Італії — допомога дітям, які втратили рідних через війну в Україні

$41.780.04
48.840.13
ukenru
50 тисяч грн одноразово та близько 7 тисяч кожного місяця: Кабмін погодив збільшення допомоги до та після народження дитини
10:15 • 1572 перегляди
50 тисяч грн одноразово та близько 7 тисяч кожного місяця: Кабмін погодив збільшення допомоги до та після народження дитини
08:14 • 10423 перегляди
Додаткові сесії НМТ: хто може взяти участь та як подати документи
Ексклюзив
07:47 • 20263 перегляди
“Цю воду в принципі не можна вживати”: подробиці масового отруєння на Закарпатті
06:59 • 20852 перегляди
Білоруський вертоліт збив російський ударний дрон, який летів в Україну - джерела
06:07 • 24785 перегляди
Спецпредставник Трампа Келлог прибув до України: на порядку денному - зброя і санкції
Ексклюзив
06:03 • 26882 перегляди
Чому їжаки стали активні вдень: чи це ознака екологічних проблем в Україні
14 липня, 04:09 • 35224 перегляди
Трамп сьогодні оголосить про надання Україні наступальної зброї - Axios
13 липня, 18:39 • 36158 перегляди
США нададуть рекордну кількість зброї Україні та ухвалять найжорсткіші санкції проти рф - сенатор Грем
Ексклюзив
13 липня, 06:45 • 53227 перегляди
Тиждень сповільнення, глибини й внутрішніх процесів: астропрогноз на 14–20 липня
12 липня, 18:07 • 79134 перегляди
Зеленський анонсував багаторівневу домовленість щодо Patriot, а також дронові операції на території рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+30°
2м/с
34%
750мм
Популярнi новини
"путін приємно розмовляє, а потім усіх бомбить": Трамп пообіцяв Україні ракети до Patriot14 липня, 01:09 • 12930 перегляди
путін бідкається на байдужість Заходу до інтересів росії14 липня, 02:10 • 29291 перегляди
Трамп стане першим світовим лідером, якого британський монарх двічі прийме з держвізитом - NYT14 липня, 02:47 • 4212 перегляди
Атака росіян на Сумщину: є загиблі та поранені, зруйновані будинки06:11 • 27019 перегляди
Переговори щодо припинення війни: росія звинувачує Україну і США у "небажанні домовлятися"07:12 • 7600 перегляди
Публікації
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 252718 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 247550 перегляди
Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”11 липня, 05:00 • 231098 перегляди
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю10 липня, 15:21 • 249030 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
10 липня, 14:43 • 277336 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Джо Байден
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Крим
Реклама
УНН Lite
У Дубровнику знайшли судно XVIII століття під час прокладання трубопроводу13 липня, 10:58 • 32981 перегляди
Експрем'єр Британії встановлює басейн за пів мільйона фунтів із "невидимою" підлогою у своєму маєтку13 липня, 08:31 • 30763 перегляди
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час12 липня, 14:30 • 116193 перегляди
Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму11 липня, 15:54 • 80491 перегляди
Римейк "Фантастичної четвірки" фокусується на сім'ї та єдності, пояснює Педро Паскаль11 липня, 15:30 • 83981 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
The New York Times
Ель Паїс
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Табір "Збережи дитинство" в Італії — допомога дітям, які втратили рідних через війну в Україні

Київ • УНН

 • 356 перегляди

Цього літа в італійському курортному містечку відбувся оздоровчо-психологічний табір для дітей з України. Табір «Збережи дитинство» став безпечним простором для психологічної реабілітації, емоційного відновлення та повноцінного відпочинку.

Табір "Збережи дитинство" в Італії — допомога дітям, які втратили рідних через війну в Україні

За дві зміни тут побували 100 українських дітей, зокрема пацієнти Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" та діти, які втратили одного або обох батьків через російську війну проти України.

Соціальний проєкт для дітей війни: підтримка та надія

Ініціативу реалізували благодійний фонд King Foundation та благодійна організація "Мама і немовля", які об’єднали свої зусилля задля створення безпечного, теплого та терапевтичного середовища для дітей, постраждалих від війни.

Цей табір — не просто місце для розваг. Це — потужна програма психологічної підтримки: море, спілкування з досвідченими психологами, спортивні активності, арт-терапія, командні ігри, вечірні кіносеанси під зорями. Усе задля емоційного зцілення та повернення відчуття дитинства.

"Ми створили середовище, де немає сирен і вибухів, зате є море, обійми, пісні та уважне ставлення до кожної дитини. Це не тільки про розваги — це про повернення до себе", — зазначили організатори ініціативи "Збережи дитинство".

King Foundation: системна підтримка українських дітей, які пережили втрату

Для БФ King Foundation, що входить до складу King Group, участь у "Збережи дитинство" стала вже другою. У 2024 році фонд долучився до проєкту як партнер і сьогодні продовжує реалізовувати свою стратегічну місію — довготривалу, послідовну підтримку дітей, які пережили втрату: від допомоги з навчанням — до кар’єрного супроводу та підготовки до самостійного дорослого життя.

"Ми не просто допомагаємо — ми залишаємося поруч. Для нас підтримка — це довіра, що формується з часом, і віра в дитину навіть тоді, коли вона ще тільки вчиться вірити в себе. Українські діти змушені жити в реальності війни, але кожна дитина має право на майбутнє. І ми робимо все, щоб шлях до нього був можливим, гідним і наповненим сенсом", — підкреслюють у БФ King Foundation.

БО "Мама і немовля": допомога родинам у кризі

Благодійна організація "Мама і немовля" вже понад 20 років допомагає родинам у кризових ситуаціях. Її команда має унікальний досвід роботи з дітьми та добре знає, наскільки важливо підтримати вчасно — особливо тих, хто пережив глибоку втрату.

1000 дітей з усієї України вже пройшли через табори емоційного відновлення

З початку повномасштабного вторгнення завдяки ініціативі "Збережи дитинство" уже близько 1000 дітей з усієї України отримали можливість хоча б на деякий час забути про жахи війни та знову відчути себе дітьми.

Дитинство не можна повернути, але можна створити моменти, які залишаться назавжди. Саме тому такі соціальні проєкти мають величезне гуманітарне та суспільне значення. Вони формують покоління, яке зростає з досвідом турботи, любові та довіри, а не лише втрат.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
Італія
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9