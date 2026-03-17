Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Директор НАБУ Кривонос фигурирует в деле о вымогательстве взятки в размере 120 тыс. долларов за выделение земельного участка

Киев • УНН

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос является фигурантом уголовного производства по делу о вымогательстве взятки за выделение земельного участка в селе Старые Безрадичи под Киевом в 2014 году. По информации экс-прокурора САП Станислава Броневицкого, в то время Кривонос работал начальником регистрационной службы Обуховского городского районного управления юстиции Киевской области.

Броневицкий отмечает, что в 2014 году председатель Старобезрадичевского сельского совета Петр Горбаченко вступил в преступный сговор с руководителем управления Госземагентства в Обуховском районе и Семеном Кривоносом. Они вымогали у гражданина 120 тысяч долларов США за выделение земельного участка площадью 0,25 га в селе Старые Безрадичи для строительства жилого дома. 

Эту землю выделили и оформили на подставное лицо, которое подискал Кривонос. Он же, как начальник регистрационной службы Обуховского городского районного управления юстиции, способствовал беспрепятственному оформлению права собственности на это подставное лицо. 

"Кривонос С.Ю. подбирает подставных лиц, на которых в дальнейшем оформляются земельные участки, а также способствует быстрому и беспрепятственному оформлению на них документов в регистрационной службе Обуховского района", — процитировал материалы уголовного дела Броневицкий. 

По его словам, в декабре 2014 года состоялись обыски у фигурантов дела, в частности у Семена Кривоноса. Обыски проводились по месту жительства, работы, а также в его автомобиле Hyundai Santa Fe. В ходе следственных действий были изъяты мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. 

Экс-прокурор опубликовал ссылку на соответствующее постановление суда от 08.12.2014, в котором четко упоминается фамилия Кривоноса.

По словам Броневицкого, информация об уголовном деле была умышленно скрыта во время конкурса на должность директора НАБУ самим Семеном Кривоносом. 

Напомним, директора НАБУ Семена Кривоноса также обвиняют в том, что он усыновил ребенка, чтобы не попасть в тюрьму за подкуп избирателей после соответствующего судебного приговора. После получения амнистии он отказался от усыновления, использовав ребенка и мать как инструмент уклонения от уголовной ответственности за преступление.

Лилия Подоляк

Политика
Недвижимость
Село
Обыск
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Киев