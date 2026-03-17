Директор НАБУ Кривонос є фігурантом справи про вимагання хабаря у $120 тис. за виділення земельної ділянки.

$44.080.0650.580.09
ukenru
"Європа вже зрозуміла: російський газ - це зброя" - аналітик про ідею відновити закупівлі енергоресурсів з рф
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
США намагаються відірвати росію від Китаю - стара стратегія у новій геополітичній реальності
Аерокосмічна асоціація готує пропозиції змін до законодавства щодо спецрежиму Defence City
Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС - Прем'єр
В Україні створили робочу групу для відновлення роботи аеропортів
ЄС завтра відкриває технічні перемовини щодо наступних кластерів для України - Марта Кос
Чи очищають кімнатні рослини повітря в домі: правда і міфи
Чи готується росія до нападу на країни Балтії - експерти оцінили ризики
Ринок пального в Україні стабільний, ажіотаж спадає - Свириденко зустрілась із представниками найбільших мереж АЗС
США закликають союзників визнати Революційну гвардію Ірану та "Хезболлу" терористичними17 березня, 03:55 • 12123 перегляди
Посольство США в Багдаді атакували ракетами та дронами17 березня, 04:45 • 6418 перегляди
МВФ стурбований фінансуванням України через затримки в парламенті17 березня, 06:01 • 20240 перегляди
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії06:57 • 15876 перегляди
Зеленський розкрив деталі брехні Ірану про постачання тисяч дронів росії07:37 • 12880 перегляди
Публікації
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
11:42 • 8810 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році11:32 • 6282 перегляди
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 35210 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 50455 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto16 березня, 12:37 • 43024 перегляди
Директор НАБУ Кривонос є фігурантом справи про вимагання хабаря у $120 тис. за виділення земельної ділянки

Директор НАБУ Кривонос є фігурантом справи про вимагання хабаря у $120 тис. за виділення земельної ділянки.

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос є фігурантом кримінального провадження щодо вимагання хабаря за виділення земельної ділянки в селі Старі Безрадичі під Києвом у 2014 році. За інформацією експрокурора САП Станіслава Броневицького, на той час Кривонос працював начальником реєстраційної служби Обухівського міськрайонного управління юстиції Київської області. 

Броневицький зазначає, що у 2014 році голова Старобезрадичівської сільської ради Петро Горбаченко вступив у злочинну змову з керівником управління Держземагентства в Обухівському районі та Семеном Кривоносом. Вони вимагали у громадянина 120 тисяч доларів США за виділення земельної ділянки площею 0,25 га в селі Старі Безрадичі для будівництва житлового будинку. 

Цю землю виділили й оформили на підставну особу, яку підшукав Кривонос. Він же, як начальник реєстраційної служби Обухівського міськрайонного управління юстиції, сприяв безперешкодному оформленню права власності на цю підставну особу. 

"Кривонос С.Ю. підшуковує підставних осіб, на яких у подальшому оформлюються земельні ділянки, а також сприяє швидкому та безперешкодному оформленню на них документів у реєстраційній службі Обухівського району", — процитував матеріали кримінальної справи Броневицький. 

За його словами, у грудні 2014 року відбулися обшуки у фігурантів провадження, зокрема у Семена Кривоноса. Обшуки проводилися за місцем проживання, роботи, а також у його автомобілі Hyundai Santa Fe. Під час слідчих дій було вилучено мобільні телефони та інші речові докази. 

Експрокурор опублікував лінк на відповідну ухвалу суду від 08.12.2014, у якій чітко згадується прізвище Кривоноса. 

За словами Броневицького, інформація про кримінальну справу була умисно прихована під час конкурсу на посаду директора НАБУ самим Семеном Кривоносом. 

Нагадаємо, директора НАБУ Семена Кривоноса також звинувачують у тому, що він усиновив дитину, щоб не потрапити у в’язницю за підкуп виборців після відповідного судового вироку. Після отримання амністії він відмовився від усиновлення, використавши дитину і матір як інструмент уникнення кримінальної відповідальності за злочин.

Лілія Подоляк

