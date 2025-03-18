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Діденко повідомила, коли в Україну прийде справжня весняна погода

Киев • УНН

 • 32896 просмотра

Диденко сообщила, когда в Украину придет настоящая весенняя погода

Діденко повідомила, коли в Україну прийде справжня весняна погода

В Украине в среду, 19 марта, стоит ожидать холодной погоды. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 0…-5 °C, днем - +3…+8 °C. Местами возможны осадки, сообщает УНН со ссылкой на прогноз от синоптика Натальи Диденко.  

19-го марта кое-где вероятны небольшие осадки, днем их станет меньше и останутся только на востоке Украины, в отдельных районах Одесской, Черкасской и Кропивницкого областей. И все) Потому что - будет преобладать антициклон (карта внизу)

- сообщила Диденко.

По словам Диденко, ветер также начнет стихать, однако завтра он еще будет несколько порывистым. Однако уже с 20 марта, в день весеннего равноденствия - в Украине начнется потепление, которое к концу недели охватит все области. Будет не слишком жарко, однако в пределах вполне комфортных проте +8…+14 °C.

18 марта в Украине: будет облачно, без существенных осадков, но местами мокрый снег18.03.25, 07:57 • 17238 просмотров

В Киеве в ближайшую ночь и завтра утром возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Впрочем, этот снег очень быстро растает.

Также, по словам Диденко, в Киеве ночью ожидается 0…-2 °C. Завтра днем до +5 °C.

Уже 20 марта в Киев на день весеннего равноденствия также придет потепление, ожидается до +9 °C

- добавила Диденко.

Дополнение

В Киеве продолжаются работы по очистке и обработке дорог и тротуаров от гололеда. С ночи на улицы города вышли 157 единиц техники "Киевавтодора". В первую очередь работы проводят на главных магистралях, мостах, спусках и подъемах.

 В Киеве из-за прогнозируемой непогоды временно приспустили самый большой флаг страны. По информации КО "Киевзеленстрой", чтобы уберечь полотнище от повреждений, флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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