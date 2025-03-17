У Києві тимчасово приспустили найбільший прапор України: названо причину
Київ • УНН
У Києві найбільший прапор країни приспустили через прогнозоване погіршення погодних умов. Це зроблено, щоб уберегти полотнище від пошкоджень.
У Києві через прогнозовану негоду тимчасово приспустили найбільший прапор країни, передає УНН із посиланням на КМДА.
За інформацією КО "Київзеленбуд", аби вберегти полотнище від пошкоджень, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.
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Нагадаємо, висота флагштока майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.