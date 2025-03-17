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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 30510 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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У Києві тимчасово приспустили найбільший прапор України: названо причину

Київ • УНН

 • 81517 перегляди

У Києві найбільший прапор країни приспустили через прогнозоване погіршення погодних умов. Це зроблено, щоб уберегти полотнище від пошкоджень.

У Києві тимчасово приспустили найбільший прапор України: названо причину

У Києві через прогнозовану негоду тимчасово приспустили найбільший прапор країни, передає УНН із посиланням на КМДА.

За інформацією КО "Київзеленбуд", аби вберегти полотнище від пошкоджень, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

В Укргідрометцентрі розповіли, якої погоди варто очікувати в перші дні тижня17.03.25, 12:57 • 64981 перегляд

Нагадаємо, висота флагштока майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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