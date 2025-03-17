В Укргідрометцентрі розповіли, якої погоди варто очікувати в перші дні тижня
Київ • УНН
В Укргідрометцентрі повідомили про похолодання в Україні з мокрим снігом на початку тижня, хоча березень був нетипово теплим з температурними рекордами. З четверга очікується потепління.
Найближчими днями Україну очікує похолодання, спричинене холодною повітряною масою. При цьому березень цього року є нетипово теплим. Протягом місяця було зафіксовано низку температурних рекордів. Про це повідомила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ефірі телемарафону, розповідає кореспондент УНН.
Демо-версія весни завершилася і тепер ми підходимо до тої температурної норми, яка притаманна саме березню. Температурний фон буде нижчим у порівнянні з минулими тижнями
За її словами, таку погоду спричиняє надходження холодної повітряної маси.
Північний і північно-західний вітер несуть до України прохолодне повітря.
Температура щонайменше до четверга буде утримуватися в межах 0…-8 °C морозу, на високогір’ї місцями -13 °C. В день максимальна температура повітря сягатиме +7 °C. Найпрохолоднішими будуть понеділок, вівторок і середа.
Починаючи з четверга температура буде дещо підвищуватися – на південному-заході країни температура вже буде в межах +5…+10 °C, а місцями до +13.
За словами Птухи, атмосферні фронти, які проходять через Україну спричинять хмарність. У північних областях варто очікувати опадів у вигляді мокрого снігу. Опади також можливі в середу по всій Україні, окрім західних і південних областей, але це буде легенький мокрий сніг.
Прогноз погоди в Україні на 17 березня: хмарно і холодно, подекуди мокрий сніг16.03.25, 14:43 • 25037 переглядiв
Сніг нагадуватиме, що березень є перехідним між весняним сезоном і літнім сезоном
Також синоптик попередила, що з четверга, 20 березня, вже буде сонце і воно прогріватиме повітря до більш комфортних температур.
В південних областях атмосферні фронти спричинять пориви вітру швидкістю 15-20 м за секунду.
Птуха також зазначила, що березень у цьому році є нетипово теплим і протягом перших днів фіксувалися температурні рекорди.
Доповнення
Сьогодні, 17 березня, на заході та півночі України випадатиме мокрий сніг. У західних та північних регіонах вдень повітря прогріється до +4 градусів. На дорогах західних областей місцями ожеледиця.