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В Укргідрометцентрі розповіли, якої погоди варто очікувати в перші дні тижня

Київ • УНН

 • 64981 перегляди

В Укргідрометцентрі повідомили про похолодання в Україні з мокрим снігом на початку тижня, хоча березень був нетипово теплим з температурними рекордами. З четверга очікується потепління.

В Укргідрометцентрі розповіли, якої погоди варто очікувати в перші дні тижня

Найближчими днями Україну очікує похолодання, спричинене холодною повітряною масою. При цьому березень цього року є нетипово теплим. Протягом місяця було зафіксовано низку температурних рекордів. Про це  повідомила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ефірі телемарафону, розповідає кореспондент УНН.

Демо-версія весни завершилася і тепер ми підходимо до тої температурної норми, яка притаманна саме березню. Температурний фон буде нижчим у порівнянні з минулими тижнями

- зазначила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха. 

За її словами, таку погоду спричиняє надходження холодної повітряної маси.

Північний і північно-західний вітер несуть до України прохолодне повітря.

Температура щонайменше до четверга буде утримуватися в межах 0…-8 °C морозу, на високогір’ї місцями -13 °C. В день максимальна температура повітря сягатиме +7 °C. Найпрохолоднішими будуть понеділок, вівторок і середа.

Починаючи з четверга температура буде дещо підвищуватися – на південному-заході країни температура вже буде в межах +5…+10 °C, а місцями до +13.

За словами Птухи, атмосферні фронти, які проходять через Україну спричинять хмарність. У північних областях варто очікувати опадів у вигляді мокрого снігу. Опади також можливі в середу по всій Україні, окрім західних і південних областей, але це буде легенький мокрий сніг.

Прогноз погоди в Україні на 17 березня: хмарно і холодно, подекуди мокрий сніг16.03.25, 14:43 • 25037 переглядiв

Сніг нагадуватиме, що березень є перехідним між весняним сезоном і літнім сезоном

- зазначила Птуха.

Також синоптик попередила, що з четверга, 20 березня, вже буде сонце і воно прогріватиме повітря до більш комфортних температур.

В південних областях атмосферні фронти спричинять пориви вітру швидкістю 15-20 м за секунду.

Птуха також зазначила, що березень у цьому році є нетипово теплим і протягом перших днів фіксувалися температурні рекорди.

Доповнення

Сьогодні, 17 березня, на заході та півночі України випадатиме мокрий сніг. У західних та північних регіонах вдень повітря прогріється до +4 градусів. На дорогах західних областей місцями ожеледиця. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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