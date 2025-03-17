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В Укргидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ожидать в первые дни недели

Киев • УНН

 • 64981 просмотра

В Укргидрометцентре сообщили о похолодании в Украине с мокрым снегом в начале недели, хотя март был нетипично теплым с температурными рекордами. С четверга ожидается потепление.

В Укргидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ожидать в первые дни недели

В ближайшие дни Украину ожидает похолодание, вызванное холодной воздушной массой. При этом март этого года является нетипично теплым. В течение месяца был зафиксирован ряд температурных рекордов. Об этом сообщила пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире телемарафона, рассказывает корреспондент УНН.

Демо-версия весны завершилась, и теперь мы подходим к той температурной норме, которая присуща именно марту. Температурный фон будет ниже по сравнению с прошлыми неделями

- отметила пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, такую погоду вызывает поступление холодной воздушной массы.

Северный и северо-западный ветер несут в Украину прохладный воздух.

Температура как минимум до четверга будет удерживаться в пределах 0…-8 °C мороза, на высокогорье местами -13 °C. Днем максимальная температура воздуха будет достигать +7 °C. Самыми прохладными будут понедельник, вторник и среда.

Начиная с четверга температура будет несколько повышаться – на юго-западе страны температура уже будет в пределах +5…+10 °C, а местами до +13.

По словам Птухи, атмосферные фронты, которые проходят через Украину, вызовут облачность. В северных областях стоит ожидать осадков в виде мокрого снега. Осадки также возможны в среду по всей Украине, кроме западных и южных областей, но это будет легкий мокрый снег.

Прогноз погоды в Украине на 17 марта: облачно и холодно, местами мокрый снег16.03.25, 14:43 • 25031 просмотр

Снег будет напоминать, что март является переходным между весенним сезоном и летним сезоном

- отметила Птуха.

Также синоптик предупредила, что с четверга, 20 марта, уже будет солнце, и оно будет прогревать воздух до более комфортных температур.

В южных областях атмосферные фронты вызовут порывы ветра скоростью 15-20 м за секунду.

Птуха также отметила, что март в этом году является нетипично теплым и в течение первых дней фиксировались температурные рекорды.

Дополнение

Сегодня, 17 марта, на западе и севере Украины будет выпадать мокрый снег. В западных и северных регионах днем воздух прогреется до +4 градусов. На дорогах западных областей местами гололедица.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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