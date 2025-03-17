В Киеве временно приспустили самый большой флаг Украины: названа причина

В Киеве из-за прогнозируемой непогоды временно приспустили самый большой флаг страны, передает УНН со ссылкой на КГГА.

По информации КО "Киевзеленстрой", чтобы уберечь полотнище от повреждений, флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

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Напомним, высота флагштока почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.