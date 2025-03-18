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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Діденко повідомила, коли в Україну прийде справжня весняна погода

Київ • УНН

 • 32912 перегляди

19 березня в Україні очікується холодна погода з невеликими опадами. З 20 березня, у день весняного рівнодення, почнеться потепління до +8…+14 °C.

Діденко повідомила, коли в Україну прийде справжня весняна погода

В Україні у середу, 19 березня, варто очікувати холодної погоди. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 0…-5 °C, вдень - +3…+8 °C. Місцями можливі опади, повідомляє УНН з посиланням на прогноз від синоптика Наталії Діденко.  

19-го березня подекуди ймовірні невеликі опади, вдень їх поменшає і залишаться лише на сході України, в окремих районах Одещини, Черкащини і Кропивницького. І все) Бо - переважатиме антициклон (карта внизу)

- повідомила Діденко.

За словами Діденко, вітер також почне стихати, проте завтра він ще буде дещо рвучким. Проте вже з 20 березня, у день весняного рівнодення - в Україні почнеться потепління, яке до кінця тижня охопить усі області. Буде не надто спекотно, проте в межах цілком комфортних проте +8…+14 °C.

18 березня в Україні: буде хмарно, без істотних опадів, але місцями мокрий сніг18.03.25, 07:57 • 17322 перегляди

У Києві найближчої ночі та завтра вранці можливі невеликі опади у вигляді мокрого снігу. Втім, цей сніг дуже швидко розтане.

Також, за словами Діденко, у Києві вночі очікується 0…-2 °C. Завтра вдень до +5 °C.

Вже 20 березня у Київ на день весняного рівнодення також прийде потепління, очікується до +9 °C

- додала Діденко.

Доповнення

У Києві тривають роботи з очищення та обробки доріг і тротуарів від ожеледиці. З ночі на вулиці міста вийшли 157 одиниць техніки "Київавтодору". Першочергово роботи проводять на головних магістралях, мостах, спусках і підйомах.

 У Києві через прогнозовану негоду тимчасово приспустили найбільший прапор країни. За інформацією КО "Київзеленбуд", аби вберегти полотнище від пошкоджень, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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