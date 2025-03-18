У Києві триває обробка доріг проти ожеледиці: залучено 157 одиниць техніки

У Києві триває протиожеледна обробка доріг і тротуарів. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

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У Києві продовжуються роботи з очищення та обробки доріг і тротуарів від ожеледиці. З ночі на вулиці міста вийшли 157 одиниць техніки "Київавтодору".

Першочергово роботи проводять на головних магістралях, мостах, спусках і підйомах.

До прибирання також залучено 147 працівників у складі 23 бригад, які займаються очищенням зупинок, вузьких тротуарів, сходів та пішохідних переходів. Прибирання прибудинкових територій здійснюється працівниками керуючих компаній.

Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями та температурою вдень 2-4 градуси тепла. Ввечері можливий невеликий мокрий сніг, а на дорогах ожеледиця.

У зв'язку з цим, дорожники просять водіїв дотримуватись безпечної дистанції та бути обачними за кермом, а пішоходів – бути уважними і носити флікери в темний час доби.

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