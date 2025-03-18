В Киеве продолжается обработка дорог против гололеда: задействовано 157 единиц техники
Киев • УНН
В Киеве продолжается обработка дорог и тротуаров против гололеда, ночью работало 157 единиц техники. Водителей призывают соблюдать дистанцию, а пешеходов – носить фликеры.
В Киеве продолжается противогололедная обработка дорог и тротуаров. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
Детали
В Киеве продолжаются работы по очистке и обработке дорог и тротуаров от гололедицы. С ночи на улицы города вышли 157 единиц техники "Киевавтодора".
В первую очередь работы проводят на главных магистралях, мостах, спусках и подъемах.
К уборке также привлечены 147 работников в составе 23 бригад, которые занимаются очисткой остановок, узких тротуаров, лестниц и пешеходных переходов. Уборка придомовых территорий осуществляется работниками управляющих компаний.
Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и температурой днем 2-4 градуса тепла. Вечером возможен небольшой мокрый снег, а на дорогах гололедица.
В связи с этим, дорожники просят водителей соблюдать безопасную дистанцию и быть осмотрительными за рулем, а пешеходов – быть внимательными и носить фликеры в темное время суток.
Киев борется со снегом: на дорогах работает более 200 единиц техники и тысячи коммунальщиков15.12.24, 09:05 • 34410 просмотров