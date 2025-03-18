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В Киеве продолжается обработка дорог против гололеда: задействовано 157 единиц техники

Киев • УНН

 • 15663 просмотра

В Киеве продолжается обработка дорог и тротуаров против гололеда, ночью работало 157 единиц техники. Водителей призывают соблюдать дистанцию, а пешеходов – носить фликеры.

В Киеве продолжается обработка дорог против гололеда: задействовано 157 единиц техники

В Киеве продолжается противогололедная обработка дорог и тротуаров. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Детали

В Киеве продолжаются работы по очистке и обработке дорог и тротуаров от гололедицы. С ночи на улицы города вышли 157 единиц техники "Киевавтодора".

В первую очередь работы проводят на главных магистралях, мостах, спусках и подъемах.

К уборке также привлечены 147 работников в составе 23 бригад, которые занимаются очисткой остановок, узких тротуаров, лестниц и пешеходных переходов. Уборка придомовых территорий осуществляется работниками управляющих компаний.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и температурой днем 2-4 градуса тепла. Вечером возможен небольшой мокрый снег, а на дорогах гололедица.

В связи с этим, дорожники просят водителей соблюдать безопасную дистанцию и быть осмотрительными за рулем, а пешеходов – быть внимательными и носить фликеры в темное время суток.

Киев борется со снегом: на дорогах работает более 200 единиц техники и тысячи коммунальщиков15.12.24, 09:05 • 34410 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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