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Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
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Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

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Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
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Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

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Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
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Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
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Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев борется со снегом: на дорогах работает более 200 единиц техники и тысячи коммунальщиков

Киев борется со снегом: на дорогах работает более 200 единиц техники и тысячи коммунальщиков

Киев  •  УНН

 • 433 просмотра

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"Киевавтодор" задействовал 212 единиц снегоуборочной техники для очистки дорог столицы. Дополнительно привлечено более 2800 работников для уборки тротуаров, остановок и придомовых территорий.

В столице для очистки дорог и обработки их от снега противогололедными материалами "Киевавтодор" привлек 212 единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Детали

Основное внимание сосредоточено на главных магистралях, мостах, а также сложных участках - спусках и подъемах. 

Дополнительно 126 специалистов в составе 23 бригад ручной уборки работают над расчисткой подходов к пешеходным переходам, тротуаров и остановок общественного транспорта. 

На придомовых территориях снег убирают 2474 работника управляющих компаний, а в парках и скверах города привлечено 39 единиц техники и 366 "зеленстроевцев". 

Сегодня в Киеве ожидается небольшой снег и местами гололедица. Поэтому

городские власти призывают водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов - осторожно двигаться по скользким тротуарам и носить светоотражающие элементы в темное время суток. 

Мороз и мокрый снег: прогноз погоды на сегодня15 дек. 2024, 04:45 • 9526 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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