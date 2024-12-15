Киев борется со снегом: на дорогах работает более 200 единиц техники и тысячи коммунальщиков
Киев • УНН
"Киевавтодор" задействовал 212 единиц снегоуборочной техники для очистки дорог столицы. Дополнительно привлечено более 2800 работников для уборки тротуаров, остановок и придомовых территорий.
В столице для очистки дорог и обработки их от снега противогололедными материалами "Киевавтодор" привлек 212 единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
Детали
Основное внимание сосредоточено на главных магистралях, мостах, а также сложных участках - спусках и подъемах.
Дополнительно 126 специалистов в составе 23 бригад ручной уборки работают над расчисткой подходов к пешеходным переходам, тротуаров и остановок общественного транспорта.
На придомовых территориях снег убирают 2474 работника управляющих компаний, а в парках и скверах города привлечено 39 единиц техники и 366 "зеленстроевцев".
Сегодня в Киеве ожидается небольшой снег и местами гололедица. Поэтому
городские власти призывают водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов - осторожно двигаться по скользким тротуарам и носить светоотражающие элементы в темное время суток.
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