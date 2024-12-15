Мороз и мокрый снег: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине прогнозируют облачную погоду с прояснениями и небольшим снегом, на дорогах гололедица. Температура будет колебаться от -8°С ночью до +10°С днем в Крыму, с порывами ветра до 20 м/с в западных областях.
В Украине в воскресенье прогнозируют облачную погоду с прояснениями, небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
По прогнозу синоптиков, холоднее всего будет на востоке и севере страны.
Ночью столбики термометра будут показывать от -3 до -8°С, днем -2-3°С.
В южных областях страны -1-6°С, в Крыму до 10°С.
Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Днем в южной части и восточных областях умеренный мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега.
Погода в Киевской области и в городе Киеве
В Киевской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура по области днем будет колебаться от -2 до -3°С.
В Киеве днем температура воздуха составит около 0°С.