Девять государств потратили более 91 млрд долларов на модернизацию ядерных арсеналов в 2023 году

В 2023 году девять ядерных держав потратили на свои арсеналы в общей сложности 91 млрд долларов. При этом, более половины этой суммы приходится на США. россия в прошлом году потратила на ядерный арсенал 8,3 млрд долларов. Об этом сообщила Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) в новом докладе, пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

Ядерные державы за прошедшие пять лет увеличили расходы на ядерные вооружения на треть, модернизируя арсеналы на фоне растущей геополитической напряженности.

По данным ICAN, девять ядерных держав - США, Китай, Индия, россия, Франция, Великобритания, Израиль, Пакистан и Северная Корея - в прошлом году потратили на ядерные арсеналы 91 млрд долларов, причем более половины этой суммы - 51,5 млрд - приходится на США. На втором месте с большим отрывом находится Китай (11,8 млрд долларов). Третье место занимает Россия (8,3 млрд).

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Отмечается, что в 2023 году расходы на ядерное оружие выросли во всем мире на 10,8 млрд долларов, причем львиная доля этой суммы приходится на США. Расходы на ядерное оружие в Великобритании увеличиваются второй год подряд (+17%) и составили в прошлом году 8,1 млрд долларов. Расходы во Франции, Индии, Израиле, Пакистане и КНДР увеличились более чем на 33% с 68,2 млрд долларов в 2018 году, когда ICAN подготовила свой первый доклад.

С тех пор ядерные державы потратили на ядерные арсеналы в целом 387 млрд долларов, подсчитала ICAN.

Добавим

Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) в 2017 году была удостоена Нобелевской премии мира за ключевую роль в разработке Договора о нераспространении ядерных вооружений, который вступил в силу в 2021 году. Соавтор доклада ICAN Алиша Сандерс-Закре заявила, что "вместо того, чтобы инвестировать в Армагеддон, девяти ядерным державам следовало бы последовать примеру почти половины стран мира и присоединиться к этому соглашению, сделав тем самым реальный вклад в глобальную безопасность".

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