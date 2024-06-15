Президент Испании Педро Санчес заявил, что были привлечены все ресурсы, чтобы не допустить ядерной катастрофы из-за российской войны. Об этом он сказал во время первого пленарного заседания Глобального саммита мира, передает УНН.

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Президент Испании заявил, что испанцы восхищаются мужеством украинского народа. И четко отметил, что путин - агрессор, а жертвой является украинский народ.

Испания и в дальнейшем будет поддерживать Украину... Мы уже слышали здесь о глобальных последствиях этого конфликта. О гуманитарном кризисе, о слом цепочек продовольственной безопасности и о страхе ядерной катастрофы. Я надеюсь что этого никогда не будет. Были привлечены все ресурсы, чтобы не допустить этого - заявил Педро Санчес.

Также он отметил, что если допустить аннексию временно оккупированных территорий на этом все не остановится. "Нам надо выстроить этот консенсус с привлечением всех участников, включая рф, чтобы Украина получила тот мир, которого заслуживает", - резюмировал президент Санчес.

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