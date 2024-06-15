Киев • УНН
Президент Испании Педро Санчес во время Глобального саммита мира заявил, что были мобилизованы все ресурсы для предотвращения ядерной катастрофы из-за войны россии против Украины.
Президент Испании Педро Санчес заявил, что были привлечены все ресурсы, чтобы не допустить ядерной катастрофы из-за российской войны. Об этом он сказал во время первого пленарного заседания Глобального саммита мира, передает УНН.
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Президент Испании заявил, что испанцы восхищаются мужеством украинского народа. И четко отметил, что путин - агрессор, а жертвой является украинский народ.
Испания и в дальнейшем будет поддерживать Украину... Мы уже слышали здесь о глобальных последствиях этого конфликта. О гуманитарном кризисе, о слом цепочек продовольственной безопасности и о страхе ядерной катастрофы. Я надеюсь что этого никогда не будет. Были привлечены все ресурсы, чтобы не допустить этого
Также он отметил, что если допустить аннексию временно оккупированных территорий на этом все не остановится. "Нам надо выстроить этот консенсус с привлечением всех участников, включая рф, чтобы Украина получила тот мир, которого заслуживает", - резюмировал президент Санчес.
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