В "Энергоатоме" предупредили о риске "аварии вроде Фукусимы" на ЗАЭС, если у генераторов закончится топливо

Если у генераторов Запорожской АЭС закончится топливо во время отключения электроэнергии, может произойти "расплавление, как на Фукусиме". Об этом заявил руководитель "Энергоатома" Петр Котин, сообщает The Economist, пишет УНН.

Детали

По словам Котина, периодические ракетные обстрелы часто приводят к отключению электричества. Есть резервные генераторы, работающие на дизельном топливе, но никто не знает, сколько дизельного топлива осталось на АЭС.

Котин отметил, что если у генераторов закончится дизель во время отключения электроэнергии, может произойти "расплавление, как на Фукусиме".

Сейчас все шесть реакторов находятся в режиме холодной остановки, то есть они не производят энергию и не содержат топлива. Но это не означает, что работа не ведется. Как указал Котин, невозможно законсервировать ядерный объект, как "макаронную фабрику".

Необходимо следить за системами охлаждения, чтобы отработанное топливо не перегревалось, и поддерживать их в рабочем состоянии.

Дополнение

Команда экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящихся на захваченной россиянами Запорожской АЭС, сообщили, что слышали взрывы, в том числе вблизи станции, в течение нескольких дней на прошлой неделе. В частности, 11 июня взорвалась одна из мин, расположенных рядом с водоемом-охладителем ЗАЭС.