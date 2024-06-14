В "Енергоатомі" попередили про ризик "аварії на кшталт Фукусіми" на ЗАЕС, якщо у генераторів закінчиться паливо
Київ • УНН
За словами керівника "Енергоатому", якщо під час відключення електроенергії в генераторах Запорізької АЕС закінчиться паливо, це може призвести до "аварії на кшталт Фукусіми".
Якщо у генераторів Запорізької АЕС закінчиться паливо під час вимкнення електроенергії, може статися "розплавлення, як на Фукусімі". Про це заявив керівник "Енергоатому" Петро Котін, повідомляє The Economist, пише УНН.
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За словами Котіна, періодичні ракетні обстріли часто призводять до відключення електрики. Є резервні генератори, що працюють на дизельному паливі, але ніхто не знає, скільки дизельного палива залишилося на АЕС.
Котін наголосив, що якщо у генераторів закінчиться дизель під час вимкнення електроенергії, може статися "розплавлення, як на Фукусімі".
Наразі всі шість реакторів перебувають у режимі холодної зупинки, тобто вони не виробляють енергію і не містять палива. Але це не означає, що робота не ведеться. Як вказав Котін, неможливо законсервувати ядерний об'єкт, як "макаронну фабрику".
Необхідно стежити за системами охолодження, щоб відпрацьоване паливо не перегрівалося, і підтримувати їх у робочому стані.
Доповнення
Команда експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що перебувають на захопленій росіянами Запорізькій АЕС, повідомили, що чули вибухи, у тому числі поблизу станції, протягом кількох днів минулого тижня. Зокрема, 11 червня вибухнула одна з мін, розташованих поруч із водоймою-охолоджувачем ЗАЕС.