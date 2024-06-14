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В "Енергоатомі" попередили про ризик "аварії на кшталт Фукусіми" на ЗАЕС, якщо у генераторів закінчиться паливо

В "Енергоатомі" попередили про ризик "аварії на кшталт Фукусіми" на ЗАЕС, якщо у генераторів закінчиться паливо

Київ • УНН

 • 12996 перегляди

За словами керівника "Енергоатому", якщо під час відключення електроенергії в генераторах Запорізької АЕС закінчиться паливо, це може призвести до "аварії на кшталт Фукусіми".

Якщо у генераторів Запорізької АЕС закінчиться паливо під час вимкнення електроенергії, може статися "розплавлення, як на Фукусімі". Про це заявив керівник "Енергоатому" Петро Котін, повідомляє The Economist, пише УНН

Деталі 

За словами Котіна, періодичні ракетні обстріли часто призводять до відключення електрики. Є резервні генератори, що працюють на дизельному паливі, але ніхто не знає, скільки дизельного палива залишилося на АЕС. 

Котін наголосив, що якщо у генераторів закінчиться дизель під час вимкнення електроенергії, може статися "розплавлення, як на Фукусімі". 

Наразі всі шість реакторів перебувають у режимі холодної зупинки, тобто вони не виробляють енергію і не містять палива. Але це не означає, що робота не ведеться. Як вказав Котін, неможливо законсервувати ядерний об'єкт, як "макаронну фабрику". 

Необхідно стежити за системами охолодження, щоб відпрацьоване паливо не перегрівалося, і підтримувати їх у робочому стані.

Доповнення 

Команда експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що перебувають на захопленій росіянами Запорізькій АЕС, повідомили, що чули вибухи, у тому числі поблизу станції, протягом кількох днів минулого тижня.  Зокрема, 11 червня вибухнула одна з мін, розташованих поруч із водоймою-охолоджувачем ЗАЕС. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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