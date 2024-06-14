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МАГАТЕ: поблизу окупованої ЗАЕС лунали вибухи

МАГАТЕ: поблизу окупованої ЗАЕС лунали вибухи

Київ • УНН

 • 123842 перегляди

Поблизу окупованої Росією Запорізької атомної електростанції були чутні вибухи, в тому числі один вибух міни поруч зі ставком-охолоджувачем, що викликає серйозне занепокоєння з приводу нестабільної ситуації на станції, за словами присутньої там команди МАГАТЕ.

Команда експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що перебувають на захопленій росіянами Запорізькій АЕС, повідомили, що чули вибухи, у тому числі поблизу станції, протягом кількох днів минулого тижня.Як повідомляє пресслужба МАГАТЕ, зокрема, 11 червня вибухнула одна з мін, розташованих поруч із водоймою-охолоджувачем ЗАЕС, передає УНН.

Деталі

Жодного фізичного збитку чи постраждалих під час вибуху не було. Його причину команда МАГАТЕ не уточнила.

Проте генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зауважив, що "цей вибух, який стався так близько від станції, викликає серйозне занепокоєння та погіршує і без того крихку ситуацію".

Експерти МАГАТЕ вкотре чули вибухи неподалік тимчасово захопленої ЗАЕС07.06.24, 23:45 • 22492 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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