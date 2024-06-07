Експерти МАГАТЕ вкотре чули вибухи неподалік тимчасово захопленої ЗАЕС

Експерти Міжнародного агенства з атомної енергетики (МАГАТЕ), які перебувають на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС (ЗАЕС), повідомили, що чули вибухи на деякій відстані від станції. Про це 6 червня повідомили в пресрелізі на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії, передає УНН.

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Команда агенції продовжувала чути вибухи на деякій відстані від майданчика ЗАЕС, що регулярно нагадує про прифронтове розташування станції

Окрім того, команда міжнародної агенції провела черговий обхід території Запорізької АЕС, шість реакторів якої перебувають в стані "холодної зупинки" та зазначили, що станція отримує воду для охолодження, необхідну для реакторів — з 11 колодязів підземної води, які були побудовані для подачі води до спринклерних ставків.

Також команда МАГАТЕ продовжує уважно стежити за діяльністю персоналу технічного обслуговування на станції, зокрема експерти відвідали відкриту розподільчу станцію електроенергії 750 кВ і обговорили поточне технічне обслуговування релейного захисту трансформатора реакторної установки №2:

Експерти МАГАТЕ побачили, що деякі з пошкоджених у 2022 році елементів однієї з ліній 750 кВ були демонтовані. Однак наразі представники ЗАЕС не планують завершувати ремонт, оскільки лінія залишається недоступною через пошкодження, завдані раніше, далі від майданчика. На Запорізькій АЕС до повномасштабного вторгення РФ було доступно чотири лінії 750 кВ, але залишилася лише одна

Далі команда агенції відвідала два сховища свіжого ядерного палива та будівлю турбіни 6 реактора станції, однак знову не отримала доступу до західної сторони будівлі.

Представники ЗАЕС поінформували експертів МАГАТЕ про стан станцій радіаційного моніторингу на території Запорізької АЕС та за її межами. Групі повідомили, що всі чотири станції радіаційного моніторингу на ЗАЕС працюють, але три станції, які знаходяться за межами майданчика залишаються пошкодженими внаслідок військових дій