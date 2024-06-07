Эксперты МАГАТЭ в очередной раз слышали взрывы неподалеку временно захваченной ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), которые находятся на временно захваченной Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщили, что слышали взрывы на некотором расстоянии от станции. Об этом 6 июня сообщили в пресс-релизе на сайте Международного агентства по атомной энергии, передает УНН.

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Команда агентства продолжала слышать взрывы на некотором расстоянии от площадки ЗАЭС, что регулярно напоминает о прифронтовом расположении станции говорится в отчете.

Кроме того, команда международного агентства провела очередной обход территории Запорожской АЭС, шесть реакторов которой находятся в состоянии "холодной остановки" и отметили, что станция получает воду для охлаждения, необходимую для реакторов — из 11 колодцев подземной воды, которые были построены для подачи воды в спринклерные пруды.

Также команда МАГАТЭ продолжает внимательно следить за деятельностью персонала технического обслуживания на станции, в частности эксперты посетили открытую распределительную станцию электроэнергии 750 кВ и обсудили текущее техническое обслуживание релейной защиты трансформатора реакторной установки №2:

Эксперты МАГАТЭ увидели, что некоторые из поврежденных в 2022 году элементов одной из линий 750 кВ были демонтированы. Однако сейчас представители ЗАЭС не планируют завершать ремонт, поскольку линия остается недоступной из-за повреждений, нанесенных ранее, дальше от площадки. На Запорожской АЭС до полномасштабного вторжения РФ было доступно четыре линии 750 кВ, но осталась только одна отметили в пресс релизе.

Затем команда агентства посетила два хранилища свежего ядерного топлива и здание турбины 6 реактора станции, однако снова не получила доступа к западной стороне здания.

Представители ЗАЭС проинформировали экспертов МАГАТЭ о состоянии станций радиационного мониторинга на территории Запорожской АЭС и за ее пределами. Группе сообщили, что все четыре станции радиационного мониторинга на ЗАЭС работают, но три станции, которые находятся за пределами площадки остаются поврежденными в результате военных действий говорится в отчете.

Напомним

Министр энергетики Украины Герман Галущенко встретился с генеральным директором Международного агентства по ядерной энергии Рафаэлем Гросси и обсудил ситуацию на временно оккупированной Запорожской АЭС.

Ядерная безопасность и обеспечение работы украинских АЭС: Галущенко встретился с директором МАГАТЭ