Команда экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящихся на захваченной россиянами Запорожской АЭС, сообщили, что слышали взрывы, в том числе вблизи станции, в течение нескольких дней на прошлой неделе. Как сообщает пресс-служба МАГАТЭ, в частности, 11 июня взорвалась одна из мин, расположенных рядом с водоемом-охладителем ЗАЭС, передает УНН.

Детали

Никакого физического ущерба или пострадавших при взрыве не было. Его причину команда МАГАТЭ не уточнила.

Однако генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что «этот взрыв, который произошел так близко от станции, вызывает серьезное беспокойство и ухудшает и без того хрупкую ситуацию».

Эксперты МАГАТЭ в очередной раз слышали взрывы неподалеку временно захваченной ЗАЭС