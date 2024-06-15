Були залучені всі ресурси, щоб не допустити ядерної катастрофи через агресію рф - президент Іспанії
Київ • УНН
Президент Іспанії Педро Санчес під час Глобального саміту миру заявив, що було мобілізовано всі ресурси для запобігання ядерній катастрофи через війну росії проти України.
Президент Іспанії Педро Санчес заявив, що були залучені всі ресурси, щоб не допустити ядерної катастрофи через російську війну. Про це він сказав під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає УНН.
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Президент Іспанії заявив, що іспанці захоплюються мужністю українського народу. Та чітко зазначив, що путін – агресор, а жертвою є український народ.
Іспанія і надалі буде підтримувати Україна… Ми вже чули тут про глобальні наслідки цього конфлікту. Про гуманітарну кризу, про злам ланцюжків продовольчої безпеки і про страх ядерної катастрофи. Я сподіваюся що цього ніколи не буде. Були залучені всі ресурси, щоб не допустити цього
Також він наголосив, що якщо допустити анексію тимчасово окупованих територій на цьому все не зупиниться. "Нам треба вибудувати цей консенсус із залученням всіх учасників, включаючи рф, щоб Україна отримала той мир, на який заслуговує", – резюмував президент Санчес.
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