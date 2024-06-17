Дев'ять держав витратили понад 91 млрд доларів на модернізацію ядерних арсеналів у 2023 році
Київ • УНН
У 2023 році дев'ять ядерних держав витратили на свої ядерні арсенали загалом 91 мільярд доларів, причому на Сполучені Штати припадає більше половини цієї суми - 51,5 мільярда доларів.
У 2023 році дев'ять ядерних держав витратили на свої арсенали загалом 91 млрд доларів. При цьому, понад половина цієї суми припадає на США. росія минулого року витратила на ядерний арсенал 8,3 млрд доларів. Про це повідомила Міжнародна кампанія за ліквідацію ядерної зброї (ICAN) у новій доповіді, пише УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Деталі
Ядерні держави за минулі п'ять років збільшили витрати на ядерні озброєння на третину, модернізуючи арсенали на тлі зростаючої геополітичної напруженості.
За даними ICAN, дев'ять ядерних держав - США, Китай, Індія, росія, Франція, Велика Британія, Ізраїль, Пакистан і Північна Корея - торік витратили на ядерні арсенали 91 млрд доларів, причому більш ніж половина цієї суми - 51,5 млрд - припадає на США. На другому місці з великим відривом перебуває Китай (11,8 млрд доларів). Третє місце посідає росія (8,3 млрд).
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Зазначається, що у 2023 році витрати на ядерну зброю зросли в усьому світі на 10,8 млрд доларів, причому левова частка цієї суми припадає на США. Витрати на ядерну зброю у Великій Британії збільшуються другий рік поспіль (+17%) і становили торік 8,1 млрд доларів. Витрати у Франції, Індії, Ізраїлі, Пакистані та КНДР збільшилися більш ніж на 33% з 68,2 млрд доларів у 2018 році, коли ICAN підготувала свою першу доповідь.
Відтоді ядерні держави витратили на ядерні арсенали загалом 387 млрд доларів, підрахувала ICAN.
Додамо
Міжнародна кампанія за ліквідацію ядерної зброї (ICAN) у 2017 році була удостоєна Нобелівської премії миру за ключову роль у розробленні Договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь, який набув чинності 2021 року. Співавторка доповіді ICAN Аліша Сандерс-Закре заявила, що "замість того, щоб інвестувати в Армагеддон, дев'яти ядерним державам слід було б взяти приклад з майже половини країн світу і приєднатися до цієї угоди, зробивши тим самим реальний внесок у глобальну безпеку".
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