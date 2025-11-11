Детектив Магамедрасулов не работал по Миндичу и по энергетике, но Боголюбов был его информатором – источники в НАБУ

Источники в Национальном антикоррупционном бюро опровергли причастность детектива Руслана Магамедрасулова к делам Миндича и энергетического сектора. По их словам, он не входил в состав оперативно-следственной группы, которая занималась этими расследованиями, сообщает Информатор.

Магамедрасулов работал в территориальном отделе НАБУ в городе Днепр, а до этого — в четвертом главном подразделении детективов. В то же время дела по энергетике и оборонке курирует первое главное подразделение, которое и проводило последние следственные действия.

Несмотря на это, Магамедрасулов сыграл важную роль в работе Бюро — именно он привлек Геннадия Боголюбова в качестве информатора НАБУ. По словам источников, Боголюбов оказывал детективам помощь по нескольким направлениям, в том числе и в делах энергетики. С Боголюбовым Магамедрасулова познакомил ныне задержанный Федор Христенко.

В то же время сам Боголюбов через Магамедрасулова пытался решать собственные вопросы. В частности, по данным источников, когда НАБУ расследовало деятельность бизнесмена Михаила Кипермана, Боголюбов якобы спас его - помог избежать ответственности.

Собеседники утверждают, что Боголюбов передал через Магамедрасулова "определенную информацию" руководству НАБУ и САП в обмен на обещание смягчить условия ответственности для Кипермана в рамках сделки со следствием.

Сейчас эти материалы изучаются в рамках служебной проверки.

Известно также, что Геннадий Боголюбов покинул Украину примерно год назад, воспользовавшись поддельными документами. Он выехал поездом, в котором ехали и сотрудники НАБУ, якобы на международное мероприятие. По некоторым версиям, его контролируемый выезд мог быть организован после сотрудничества с НАБУ и САП.